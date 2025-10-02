Prijem novih vojnika u tenkovske, mehanizovane i jedinice besposadnih platformi

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vojska Srbije raspisala konkurse za prijem novih profesionalnih vojnika u tenkovske i mehanizovane bataljone i vodove besposadnih platformi u komandnim bataljonima Kopnene vojske.

Na poziv, koji traje do 15. novembra, mogu da se prijave državljani Republike Srbije starosti do 30 godina i na taj način dobiju priliku da steknu siguran i dobro plaćen posao, uz beneficirani radni staž, kvalitetno vojno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje porodice, te mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja u službi.

Konkursi su raspisani za formacijska mesta različitih profila, među kojima su vozači i nišandžije tenkova M-84 i T-72MS, operatori-nišandžije i vozači borbenog vozila pešadije, kao i vozači-izviđači u vodovima besposadnih platformi.

Mogu se prijaviti mladići i devojke bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

Vojnici će raditi na savremenoj i modernizovanoj tehnici – tenkovima, oklopnim borbenim vozilima i besposadnim platformama na upotrebi u jedinicama Vojske Srbije. Službovaće isključivo u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili.

Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu za prijem u Prvu, Drugu, Treću i Četvrtu brigadu kopnene vojske i Tenkovski bataljon T-72M, a mesta službovanja su u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Topoli, Kraljevu, Novom Pazaru, Nišu, Kuršumliji i Vranju.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog naknadnog obnavljanja.

Detalji konkursa za Sremsku Mitrovicu dostupni su na sledećem linku:

Konkurs za prijem profesionalnih vojnika u Prvu brigadu kopnene vojske

Izvor: www.srbija.gov.rs

