Održana 25. Smuđijada

Čak oko 80 ribolovaca varaličarilo je protekle subote na mitrovačkom keju. Jubilarna, 25. Smuđijada u organizaciji Udruženja ribolovaca „Zlatna ribica“, sudeći po utiscima učesnika, ispunila je sva očekivanja.

I ovaj put, najstarije i jedno od najpopularnijih ovdašnjih ribolovačkih takmičenja okupilo je varaličare iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Francuske, Nemačke, Severne Makedonije, a sve pod parolom promocije pokreta „Uhvati i pusti“.

-Još jednom smo pokazali da je reka Sava pravi biser u srcu Sremske Mitrovice, nešto što naš grad sa ponosom može da pokaže svima. Osim što predstavlja turističku atrakciju, naša reka je i pravi raj za ribolov, pogotovo kada je varaličarenje u pitanju. U samom centru grada, na gradskom keju, lov na grabljivice može da bude pravo uživanje, a to su videli i naši gosti iz inostranstva, koji nam se iz godine u godinu redovno vraćaju. Zato bih dodao da mi je veoma drago što je upravo naše takmičenje, makar jednim svojim delom doprinelo utvrđivanju Sremske Mitrovice na turističkoj mapi Evrope, posebno kada je reč o ribolovu – istakao je u ime organizatora Darko Kulić, zahvalivši se svima onima koji su doprineli da se ovo takmičenje uspešno održava iz godine u godinu.

Pecalo se čitavo popodne, sve do večernjih časova, a osim smuđa, bilo je ulova štuke, bucova, soma i klena. Ove godine, takmičile su se i tri dame – Nevena Orozović, Anđela Radonjić i Radica Vasić, a zapažen je i veliki broj dece, na čijim plećima stoji sigurna budućnost ribolova.

Najvećeg smuđa upecao je Aleksandar Tubić (1.240 grama) i tako osvojio zlatni pehar i vrednu nagradu – štap Hearty Rise Evolution III, 230cm, 10-52gr. Drugo mesto pripalo je Nemanji Zdravkoviću, koji je upecao smuđa teškog 805 grama i osvojio štap Black Mamba Venom, 259cm, 10-30gr, dok je trećeplasiran bio Miloš Nović kom je smuđ težak 509 grama doneo štap Jig Xpert Zander, 250cm, 15-45gr. Najveća upecana riba na ovogodišnjem takmičenju bio je bucov težak 4.490 grama, kog je ulovio Sava Vukadinović, a nagradu za najstarijeg i najmlađeg učesnika Smuđijade osvojili su deda i unuk – Ištvan Neustater i Mikloš Terek iz Bečeja.

Nakon dodele priznanja, usledilo je i pravo ribolovačko druženje i večera za sve učesnike, sponzore i prijatelje takmičenja. Takođe, svi učesnici su za uspomenu dobili deo varaličarskog pribora, kao i bedž sa grbom mitrovačkog Udruženja „Zlatna ribica“, uz neizostavni slogan – „Tiho teče Sava, pokraj ravnog Srema“, kako će i biti, sve do sledeće Smuđijade zakazane za 17. oktobar 2026. godine.

N. Milošević

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.