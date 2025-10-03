Od 12. oktobra postepena primena novog sistema prelaska granice EU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da od 12. oktobra ove godine počinje postepena primena novog Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji se odnosi na sva lica koja nisu državljani zemalja članica EU i nemaju regulisan boravak u državama Šengen zone.

Imajući u vidu da se Srbija graniči sa četiri zemlje koje su članice EU, primena EES sistema važiće i za državljane naše zemlje prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku.

U početnoj fazi, sistem će se aktivirati na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti.

U Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci–Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u Bugarskoj na prelazu Gradina–Kalotina, u Rumuniji na prelazu Kaluđerovo–Najdaš, dok će se u Mađarskoj sistem uvoditi fazno od 28. oktobra do 11. novembra na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim.

Za lica koja nemaju regulisan boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriji Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. novembra ove godine.

Za ovu kategoriju putnika biće formiran poseban dosije koji će važiti za naredne prelaske, ukoliko putnici državnu granicu pređu najmanje četiri puta u roku od 30 dana, a ako pređu manje od četiri puta, biće potrebno ponovo evidentiranje u sistem.

Samo pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem.

U periodu od 12. oktobra ove godine do 10. aprila 2026. godine pasoši će se i dalje pečatirati svim putnicima, bez obzira na to da li je EES dosije formiran.

Maloletna lica starija od 12 godina podležu registraciji, dok lica mlađa od 12 godina neće biti evidentirana, pri čemu vozači teretnih vozila i autobusa nisu izuzeti iz postupka registracije.

Vozači teretnih vozila moći će samostalno da se prijavljuju elektronskim putem dok se nalaze na teritoriji EU, a evidentiranje podataka trebalo bi da se vrši prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja.

Ministarstvo apeluje na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema i da se blagovremeno informišu o uslovima na konkretnim prelazima, navodi se u saopštenju.

