Počinje vakcinacija protiv gripa

Od danas, 7. oktobra vakcina protiv sezonskog gripa dostupna je na svim vakcinalnim punktovima na teritoriji Sremskog okruga. Zainteresovani građani mogu da se jave svom izabranom lekaru.

Na raspolaganju su dve vrste vakcina: TorVaxFlu – trovalentna vakcina proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak , koja sadrži sojeve virusa tipa A (H1N1 i H3N2) i tipa B (Austrija) i Vaxigrip Tetra – četvorovalentna vakcina proizvođača Sanofi Paster, koja sadrži sojeve virusa A (H1N1 i H3N2) i tipa B (Austrija i Phuket).

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.zdravlje-sm.org.rs

