Opština Stara Pazova na drugom transnacionalnom partnerskom sastanku projekta Steelcityzen
Opština Stara Pazova na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila je informaciju sa drugog sastanka partnera na projektu „Diversifikacija tržišta rada u industrijskim gradovima Dunavskog regiona kroz unapređenu saradnju aktera i usklađivanje veština, u cilju podrške lokalnim tranzicijama i promocije dugoročnog održivog razvoja- SteelCityZen”.

Ovaj transnacionalni projekat ujedinjuje jedanaest partnera iz devet zemalja kako bi se suočili sa zajedničkim izazovom širom Dunavskog regiona – ranjivošću industrijskih gradova, koji se suočavaju sa industrijskom transformacijom. Projekat se sprovodi u okviru Programa za Dunavski region 2021-2027 Interreg VI-B, a finansira se sredstvima Evropske unije.

Drugi transnacionalni partnerski sastanak održan je u Crnoj Gori, u Nikšiću. Kako se navodi u objavljenoj informaciji opština Stara Pazova učestvovala je na sastanku kao projektni partner, aktivno doprinoseći diskusijama i daljem planiranju aktivnosti.

Prvi dan sastanka bio je posvećen tematskim razmenama i zajedničkom učenju između partnera i pridruženih strateških partnera. Sastanak je otvoren uvodnim obraćanjima, nakon čega je usledila prezentacija predstavnika Programa Dunavskog regiona. Predstavljeni su ključni rezultati projekta, uključujući nalaze Zajedničke analize relevantnih zainteresovanih strana, kao i konkretni primeri iz okvira projekta. Poseban akcenat stavljen je na razmenu iskustava partnera i identifikaciju načina za unapređenje saradnje sa stejkholderima i jačanje međusobnog poverenja, stoji u objavljenom tekstu.

Tokom sastanka zvanično je pokrenuto planiranje i implementacija pilot aktivnosti. Partneri su predstavili svoje inicijalne ideje za pilot akcije i započeli rad u okviru tri transnacionalne radne grupe (TWG), od kojih je svaka fokusirana na različit tematski pravac pilot aktivnosti. Opština Stara Pazova učestvuje u trećoj radnoj grupi i doprineće pilot akciji broj tri, koja će razmatrati najbolji način povezivanja i saradnje sa biznis sektorom.

Drugi dan bio je posvećen sastanku Upravnog odbora, na kojem su razmatrani napredak u implementaciji projekta, finansijski aspekti, kao i naredni koraci. Takođe je bilo reči o komunikacionim aktivnostima i saradnji sa drugim EU projektima, sa ciljem povećanja vidljivosti i razmene znanja.

Ovaj sastanak značajno je doprineo jačanju saradnje među partnerima, usklađivanju daljih aktivnosti, posebno u delu pilot akcija, i postavio čvrstu osnovu za narednu fazu implementacije projekta SteelCityZen, zaključuje se u objavi na zvaničnoj internet stranici Opštine Stara Pazova.

B.Topalović

