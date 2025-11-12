  • sreda, 12. novembar 2025.
Tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno 19.300 prekršaja
Tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno 19.300 prekršaja

12. novembar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici saobraćajne policije, tokom pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 8. do 11. novembra, kontrolisali više od 31.000 vozila i tom prilikom otkrili 19.300 prekršaja.

Najveći broj vozača, ukupno 11.610, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, dok su zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisana 2.173 vozača, odnosno putnika.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 856 vozača, od kojih je 140 zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u službenim prostorijama zadržana su i 44 vozača, koja su upravljala vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija će nastaviti sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

