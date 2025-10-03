Indians B nastavljaju sezonu Druge lige

  • petak, 3. oktobar 2025.
Posle savršenog starta sezone i dve ubedljive pobede na otvaranju Druge fleg fudbal lige Srbije, B tim Inđija Indiansa u nedelju, 5. oktobra, putuje u Šabac gde ih očekuje drugi turnir sezone i duele 3. i 4. kola.

Na terenu OFK Jelen, domaćin će biti ekipa Šabac Foxes, a Indiansi B će odmeriti snage protiv Čačak Angel Warriorsa i Šapca.

Ekipa trenera Miloša Katića pokazala je veliku energiju i uigranost na startu, ostvarivši maksimalan učinak od dve pobede i impozantnu gol razliku od 78:0. Takav učinak svrstava Indians B u glavne favorite za sam vrh tabele i plasman u plej-of.

Trener Miloš Katić naglašava da je najveći fokus na mladim igračima i njihovom razvoju:

„Dobar start sezone nam je dao dodatni vetar u leđa. Lepo smo se snašli iako igramo prvi put u ovom sastavu. Najvažnije je da nastavimo ovim tempom, da se uigravamo i da mladi igrači dobijaju sve veću ulogu“, rekao je Katić.

Očekivanja pred nastavak sezone su velika, a samopouzdanje tima raste iz dana u dan. „Naš cilj je da iz turnira u turnir budemo bolji, da se razvijamo kao tim i da ostanemo konkurentni do kraja. Ako budemo disciplinovani i ispunjavali dogovoreno sa treninga, rezultat neće izostati“, dodao je trener Indiansa B.

