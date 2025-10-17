Pobeda i pored loše igre

Sreda, 15. oktobar 2025; PSC “Pinki” Sremska Mitrovica (Gledalaca: 100); sudije, Gajić Marko – Stojanac Vladimir

Srem : Beograd 3:2 (18:25, 25:18, 18:25, 25:20, 15:11)101:99

U utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije odbojkašice Srema su teškom mukom savladale ekipu Beograda. Prilično neuigrana ekipa Srema je u meč ušla veoma opušteno. Solidna i disciplinovana ekipa Beograda je takav pristup umela da kazni. Ekipa Srema je imala loš prijem, katastrofalan servis, problematično dizanje, neprecizan napad i nesiguran blok. Samo donekle, opravdanje leži u činjenici da je tehničarka Jakšić tek pre dva dana počela treninge sa ekipom.

Preokret u igri Srema je nastupio u četvrtom setu. Posle vođstva Beograda 6:0 Mitrovčanke su počele da igraju bolje I potom su preokrenule na 16: 13. Ključnu ulogu je imala Dunja Grabić kako u prijemu tako i u napadu. Srem je dobio četvrti set a zatim i peti za plasman u četvrtfinale.

Pred trenerom Kapricom je očito još mnogo posla kako bi uigrao prilično raštimovani orkestar.

GŽOK SREM: Mihajlović M, Grabić, Babalj, Rnjak, Milošević, Krsmanović, Dragović, Bojić, Skočajić, Jakšić, Stanković, Kapric

BEOGRAD: Savić, Krstić, Perović, Šilobad, Jelinić, Martić, Janićijević, Lukić, Lazić, Blagojević, Janićijević, Popović, Stojanović, Alavanja

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.