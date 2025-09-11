Uoči velikog jubileja na red došlo renoviranje bioskopske sale

Kulturni centar “Brana Crnčević” Ruma ove jeseni trebalo bi nizom programa obeleži veliki jubilej, četiri decenije od izgradnje objekta i osnivanja ustanove. Stoga je i usvojen Plan rada za narednu godinu ništa manje ambiciozan u odnosu na ovu.



-Trudićemo se da krajem oktobra i početkom novembra na dostojan način obeležimo jubilej naše ustanove koja je osnovana i započela sa radom zahvaljujući građanima Opšptine Ruma koji su sredstvima samodoprinosa podigli jedan velelepni objekat tada predstavljen kao objekat za sadašnjost i budućnost. Tada na otvaranju su bili organizovani raznovrsni programi, estradni, operski, baletski, pozorišni i muzički sa vrhunskim glumačkim i muzičkim imenima. Tako se i mi danas moramo potruditi da održimo kvalitet tih programa i nastojaćemo da to učinimo i u 2026. godini, pa je i naš plan usklađen upravo sa tom namerom. Tu su pozorišne predstave pozorišnih kuća sa kojima godinama sarađujemo, zatim poznata muzička i imena iz sveta likovne umetnosti, onako kako smo i ranije radili i naučili našu publiku – rekla je Katarina Filipović, direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.





Podsetimo da 2025.nije samo godina jubileja kada je osnivanje u pitanju. Ovo je godišnjica kada se obeležava 15 godina programa Čaj u 8, 25 godina rumskog Likovnog salona i 30 godina Festivala tamburaških orkestara.



Uoči obeležavanja jubileja ustanovu čeka još jedna velika rekonstrukcija. Nakon velike, na red je došla i mala bioskopska sala.



-Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama smo dobili četiri miliona dinara kako bismo renovirali bioskopsku salu koja ima 260 mesta. Sva sedišta ćemo presvući novim štofom i zamenićemo podove, ali i podove u glumačkom salonu koji se nalazi u blizini, gde borave glumci i umetnici, svi koji kod nas nastupaju i oni treba da imaju bolje i lepše uslove za rad. Nadamo se da će se radovi završiti u novembru – dodala je Katarina Filipović.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.















Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.