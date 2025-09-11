  • petak, 12. septembar 2025.
Uoči velikog jubileja na red došlo renoviranje bioskopske sale
Kultura | Projekti | Ruma
Uoči velikog jubileja na red došlo renoviranje bioskopske sale

11. septembar 2025. godine

Kulturni centar “Brana Crnčević” Ruma ove jeseni trebalo bi nizom programa obeleži veliki jubilej, četiri decenije od izgradnje objekta i osnivanja ustanove. Stoga je i usvojen Plan rada za narednu godinu ništa manje ambiciozan u odnosu na ovu.

-Trudićemo se da krajem oktobra i početkom novembra na dostojan način obeležimo jubilej naše ustanove koja je osnovana i započela sa radom zahvaljujući  građanima Opšptine Ruma koji su sredstvima samodoprinosa podigli jedan velelepni objekat tada predstavljen kao objekat za sadašnjost i budućnost.  Tada na otvaranju su bili organizovani raznovrsni programi, estradni, operski, baletski, pozorišni  i muzički  sa vrhunskim glumačkim i muzičkim imenima. Tako  se i mi danas moramo potruditi da održimo kvalitet tih programa i nastojaćemo da to učinimo i u 2026. godini, pa je i naš plan  usklađen upravo sa tom namerom. Tu su pozorišne predstave pozorišnih kuća sa kojima godinama sarađujemo, zatim  poznata muzička i imena iz sveta likovne umetnosti, onako  kako smo i ranije radili i naučili našu publiku – rekla je Katarina Filipović,  direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.



Podsetimo da 2025.nije samo godina jubileja kada je osnivanje u pitanju. Ovo je godišnjica kada se obeležava 15 godina programa Čaj u 8, 25 godina rumskog Likovnog salona i 30 godina Festivala tamburaških orkestara.

Uoči obeležavanja jubileja ustanovu čeka još jedna velika rekonstrukcija. Nakon velike, na red je došla i mala bioskopska sala. 

-Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu,  javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama  smo dobili  četiri miliona  dinara kako bismo renovirali bioskopsku salu koja ima 260 mesta. Sva sedišta ćemo presvući novim štofom i zamenićemo podove, ali i  podove  u glumačkom salonu koji se nalazi u blizini, gde borave glumci i umetnici, svi koji kod nas nastupaju i oni treba da imaju bolje i lepše uslove za rad. Nadamo se da će se radovi završiti u novembru – dodala je Katarina Filipović.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 


