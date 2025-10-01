Slovenova druga pobeda

Borkovačka dolina u Rumi je bila poprište duela dve sremske trećeligaške ekipe. Domaći Sloven je ugostio do ovog kola i najbolji gostujući tim, Omladinac. Gost je u Rumu stigao sa neobičnim učinkom u prvih šest kola, tri poraza na sopstvenom terenu i sedam osvojenih bodova na gostovanjima. No krčag ide na vodu dok se nerazbije, a upravo se to dogodilo timu iz Novih Banovaca u Rumi. Domaćin je sa druge strane tražio novu pobedu pred svojom publikom, za nešto sigurniji ulazak u nastavak sezone.

Na samom startu meča dugo opipavanje pulsa dva tima, tek u 24. minutu pravo uzbuđenje pred golom Blagojevića. Iz svega se izrodio udarac iz ugla za domaćina, ispostavilo se i ključni detalj. Lopta pada posle izvedenog kornera u peterac gosta, a tamo je najprisebniji bio Kačarević koji je sprovodi u mrežu. Gost tek tada počinje i sam da prelazi ozbiljnije na polovinu domaćina, ali bez vidnih prilika da se ozbiljnije ugrozi golman Ostojić.

Drugo poluvreme počinje sa kolosalnom šansom za Omladinac. Sloven je pritisnuo odbranu gosta, prekinuta je akcija domaćina, usledila je munjevita kontra momaka u zelenoj opremi, Ademi dugo nosi loptu, ulazi u kazneni prostor, šutira, a golman Ostojić sjajno skraćuje taj napad i brani rezultat iz prvog dela meča. Udarac iz ugla na ovom meču je bio veoma uspešan po domaćina, u 56. minutu Kačarević glavom posle ubačene lopte kuca istu u mrežu za 2:0.

I kada se činilo da crveni sada mogu da odahnu stiže drugi žutu za kapitena Ivana Batala. Zaustavio je ovaj igrač brzu kontru gosta, ali je i sebe poslao ranije na kupanje. To se do kraja meča nije odrazilo na rezultat utakmice, a domaćin posle isključenja nije zaigrao klasičan bunker. Gost ipak nemoćan da bar postigne počasni gol, čime je i nepobedivost Omladinca na gostovanjima ugašena.

Sloven – Omladinac 2:0 (1:0)

Ruma, Stadion u Borkovačkoj dolini, gledalaca: 300. Sudija: Aleksa Grahovac (Novi Sad), Pomoćnici: Dušan Zorić i Marko Grujić, Strelci: Jovan Kačarević u 25. i 56. minutu za Sloven, Crveni karton: Ivan Batalo (Sloven), Žuti kartoni: Kačarević, Golić (trener), Šljivić (pom. trener), Cvijović (Sloven), Ademi 58’, Borisavljević 68’ – Omladinac.

Sloven: Ostojić, Kačarević, Bašanović, Perošević (Cvijović od 72.), Batalo, Jambrušić (Gajinov od 46.), Oparušić (Koloni od 78.), Maksimović, Madžarević (Aleksić od 72.), Dimković (Jovićević od 87.), Arsović

Trener: Jovan Golić

Omladinac: Blagojević, Delja (Despenić od 46.), Maksimović, Pešić, Ademi, Živanović, Karišić (Adamović od 63.), Atanasijević (Radaković od 46.), Trivić, Jokić, Borisavljević

Trener: Dragan Stevanović

A. Belić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.