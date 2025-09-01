U svim školama u Inđiji počela nova školska godina

U devet osnovnih i tri srednje škole u Inđiji jutros je počela nova školska godina. U školske klupe selo je 488 đaka prvaka, što je nešto više nego prošle godine. Predstavnici lokalne samouprave prisustvovali su svečanim priredbama, koje su za prvake pripremili stariji drugari, a učenici do četvrtog razreda osnovne škole dobili su besplatne udžbenike.

