  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
U svim školama u Inđiji počela nova školska godina
Vesti | Inđija
0 Komentara

U svim školama u Inđiji počela nova školska godina

1. septembar 2025. godine

U devet osnovnih i tri srednje škole u Inđiji jutros je počela nova školska godina. U školske klupe selo je 488 đaka prvaka, što je nešto više nego prošle godine. Predstavnici lokalne samouprave prisustvovali su svečanim priredbama, koje su za prvake pripremili stariji drugari, a učenici do četvrtog razreda osnovne škole dobili su besplatne udžbenike.

