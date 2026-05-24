Skoro 1000 novih sadnica

U okviru prolećne sadnje i uređenja javnih površina, u Sremskoj Mitrovici posađeno je ukupno 987 novih sadnica drveća i ukrasnog šiblja, čime je nastavljen rad na ozelenjavanju i uređenju gradskih prostora.

Tokom akcije Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije“, zasađeno je 329 lišćara, 70 sadnica četinara i 588 sadnica šiblja, a među vrstama koje su oplemenile gradske ulice i parkove nalaze se javori, platani, borovi, vrbe, magnolije i lovor višnje.

Radovi su obuhvatili popunu postojećih drvoreda, kao i uređenje parkova i zelenih površina širom grada, sa ciljem stvaranja lepšeg i zdravijeg životnog okruženja za građane.

Iz nadležnih službi ističu da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti na očuvanju i proširenju zelenih površina, koje imaju veliki značaj za kvalitet vazduha, izgled grada i boravak građana u prirodi.

S. N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.