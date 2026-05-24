  • nedelja, 24. maj 2026.
Skoro 1000 novih sadnica
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Skoro 1000 novih sadnica

24. maj 2026. godine

U okviru prolećne sadnje i uređenja javnih površina, u Sremskoj Mitrovici posađeno je ukupno 987 novih sadnica drveća i ukrasnog šiblja, čime je nastavljen rad na ozelenjavanju i uređenju gradskih prostora.

Tokom akcije Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije“, zasađeno je 329 lišćara, 70 sadnica četinara i 588 sadnica šiblja, a među vrstama koje su oplemenile gradske ulice i parkove nalaze se javori, platani, borovi, vrbe, magnolije i lovor višnje.

Radovi su obuhvatili popunu postojećih drvoreda, kao i uređenje parkova i zelenih površina širom grada, sa ciljem stvaranja lepšeg i zdravijeg životnog okruženja za građane.

Iz nadležnih službi ističu da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti na očuvanju i proširenju zelenih površina, koje imaju veliki značaj za kvalitet vazduha, izgled grada i boravak građana u prirodi.
S. N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Umesto treninga – radna akcija
categories_image
Besplatni udžbenici za sve osnovce
categories_image
Otvorene prijave za Rumske klince adrenalince
categories_image
Nedelja oralnog zdravlja: Zdravi zubi za zdrav osmeh
categories_image
Čudesni svet gljiva u Gradskom parku FOTO
categories_image
Hramovna slava u Donjim Petrovcima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Šid | Vesti

Održana “Šidska kobasicijada” FOTO

categories_image

Društvo | Vesti

Zbog kvara trenutno prekinuta re...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Niče nova vinarija

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Izložba sitnih životinja u Srems...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt