Jana Kovačević – od rodnog Srema do svetskih pozornica

U malom mestu Deč, u opštini Pećinci, odrasta devojčica koja je dokaz da prava umetnost nema granice. Jana Kovačević, učenica drugog razreda osnovne škole i prvog razreda OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ (izdvojeno odeljenje u Pećincima), ima samo osam godina, osmeh koji ne skida sa lica i talenat koji je već sada tesan za granice naše zemlje.

Jana nije samo pijanistkinja, pevačica ili recitatorka – ona je umetnica koja svaki svoj talenat prožima onim drugim. Pod mentorstvom nastavnice klavira Ivane Ohmut, Jana je izgradila most između malog Srema i daleke Australije. Na prestižnom svetskom takmičenju „WPTA Australia International Piano Competition“ održanom u onlajn formatu, Jana je osvojila visoko treće mesto. Iza ove nagrade stoji rad, ali i neverovatna zrelost u interpretaciji koja je prepoznata u konkurenciji mladih muzičara iz Australije, Perua, Kine, Indonezije…Devojčica iz opštine Pećinci stala je rame uz rame sa svetskom elitom, dokazavši da talenat ne poznaje geografske granice.

NJen klavirski put nastavio se nizom uspeha u regionu, gde je na internacionalnim takmičenjima „Primavera“ u Bijeljini i „Sinfonia di sale“ u Tuzli odnela prve nagrade.

Dok njene ruke vežbaju redovno kompozicije po crno-belim dirkama, njen glas osvaja festivalske scene. U novembru je postala apsolutna pobednica (Grand Prix) Festivala „Licidersko srce“, gde je svojim glasom i interpretacijom pesme „Stari krevet“ autora Hajrudina Durmanovića naterala publiku na suze i ovacije.

Na Republičkom takmičenju iz solfeđa, u izuzetno visokom rangu i po strogim kriterijumima, osvojila je prvu nagradu, dokazujući da poseduje izuzetan muzički intelekt.

Ono što Janu izdvaja je upravo spoj više talenata. Preciznost sa klavira prenosi u pevanje, pevanje u odličnu snalažljivost i razumevanje predmeta solfeđo, a dramski talenat koristi dok recituje, što joj je donelo i prvo mesto na Opštinskoj smotri recitatora.

Iako su njeni uspesi dostojni profesionalaca, Jana je pre svega dete čija radost pleni. NJena biografija za osmogodišnjaka je nesvakidašnja, ali ona podjednako uživa igri sa drugarima, odlascima na koncerte, ali i na treninzima boksa. Ta disciplina i borbenost iz sporta, u kombinaciji sa njenom prirodnom toplinom i energijom, čine je inspiracijom za sve vršnjake.

S. Mihajlović

