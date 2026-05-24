Za bolju praksu veterinara

Zoološki vrt Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ u Rumi bogatiji je za nekolicinu životinja, koje su donacija beogradskog Zoološkog vrta. Za potrebe još bolje praktične nastave učenika smera veterinarski tehničar, tu je par šetlansdkog ponija, dva para labudaste guske i četiri patuljaste koze. U školi kažu da očekuju i alpske koze, masnotrtične ovce i ukrasnu živinu.

-Već neko vreme imamo dobru saradnju sa beogradskim Zoo vrtom i ta saradnja je jako važna za praktičnu nastavu naših budućih veterinara. Uskoro očekujemo i prinovu kod para šetlandskog ponija, ali i magaraca koje imamo u našem zoo vrtu. Zoološki vrt u našoj školi je izuzetno značajan za praksu, a Protokolom o saradnji sa Fakultetom za veterinarsku medicinu u Beogradu ćemo praksu još više unaprediti, rekao je Srećko Bošnjak, profesor u Srednjoj stručnoj školi „Stevan Petrović Brile“ Ruma.

S.B.

