  • sreda, 10. septembar 2025.
Mlade nade Sirmiuma uspešne u Novom Kneževcu i Surčinu
Mlade nade Sirmiuma uspešne u Novom Kneževcu i Surčinu

10. septembar 2025. godine

Na dva takmičenja u Novom Kneževcu i Surčinu, mladi atetičari Sirmiuma iz Sremske Mitrovice osvojili su nove medalje i oduševili nastupima.

U Kneževcu su se istakli Blagojevići, Vukašin je osvojio srebro, a Katarina je bila bronzana. Tanja Marković je bila četvrta u Kneževcu, baš kao i u Surčinu.

Matija Radośević je zablistao u Surčinu, gde je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju.

U svom prvom nastupu za Sirmium, Mila Sekendek zauzela je četvrto mesto, baš kao i Una Džever. Pete su bile Mila Pavlović i Mirka Sivac.

Treneri Goran Pavlović i Nina Džever zadovoljni su nastupima i očekuju još bolje rezultate do kraja godine.

