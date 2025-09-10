Mitrovački „Dan porodice“ u nedelju 14. septembra

U nedelju,14. septembra u porti Hrama Svetih sirmijskih mučenika u naselju „Mala Bosna“ šesti put zaredom će biti održan „Dan porodice“.

Celodnevni događaj namenjen je mališanima, ali i celoj porodici, osmišljen za druženje, zabavu, upoznavanja, koji posetiocima nudi raznovrsne sadržaje.

Od lokalnog događaja, „Dan porodice“ je postao prepoznat u celom gradu, a tokom dana mališani će se zabavljati uz radione, likovnu koloniju, predstavu „Kako nastaje pozorište?„, Boom animatore, sportske igre, vazdušni tobogan, kao i druge zanimljive sadržaje.

Dan porodice počinje molitvom za porodicu od 10.30 u Hramu Svetih sirmijskih mučenika, a biće nastavljen u porti Hrama.

Organizatori pozivaju sve mališane i njihove porodice na druženje i lep septembarski dan na otvorenom.

