Mitrovački „Dan porodice“ u nedelju 14. septembra

U nedelju,14. septembra u porti Hrama Svetih sirmijskih mučenika u naselju „Mala Bosna“ šesti put zaredom će biti održan „Dan porodice“.
Celodnevni događaj namenjen je mališanima, ali i celoj porodici, osmišljen za druženje, zabavu, upoznavanja, koji posetiocima nudi raznovrsne sadržaje.
Od lokalnog događaja, „Dan porodice“ je postao prepoznat u celom gradu, a tokom dana mališani će se zabavljati uz radione, likovnu koloniju, predstavu „Kako nastaje pozorište?„, Boom animatore, sportske igre, vazdušni tobogan, kao i druge zanimljive sadržaje.
Dan porodice počinje molitvom za porodicu od 10.30 u Hramu Svetih sirmijskih mučenika, a biće nastavljen u porti Hrama.
Organizatori pozivaju sve mališane i njihove porodice na druženje i lep septembarski dan na otvorenom.