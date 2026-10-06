Dečija nedjelja u Crvenom krstu Šid

Povodom obeležavanja Dečje nedelje, Crveni krst Šid ugostio je Zmajeve dečje igre i članove Udruženja za pomoć MNRO iz Šida i Novog Sada, za koje je pripremljen bogat i raznovrstan program.

Kroz projekte „Ala j’ lep ovaj svet!“, „Mali div“ i „Zgodno mesto“, učesnici su imali priliku da uživaju u različitim muzičkim, likovnim i multimedijalnim sadržajima. Program je obuhvatio radionice vajanja, slikanja i izrade kolaža, kao i kazivanje stihova Jovana Jovanovića Zmaja, pružajući učesnicima prostor za kreativno izražavanje i druženje.

U programu su učestvovali muzički umetnici Nevena i Aleksandar Baloš, likovni umetnici Katarina Stojanović Kostić i Milivoj Kostić, kao i multimedijalni umetnik Ivica Petrić. Njihov doprinos obogatio je program i omogućio učesnicima da kroz različite umetničke forme provedu vreme u kreativnom i podsticajnom okruženju.

Organizatori su zahvalili Zmajevim dečjim igrama, Udruženju MNRO Šida i svim učesnicima na zajedničkom druženju i doprinosu obeležavanju Dečje nedelje. Posebna zahvalnost upućena je Dušici iz Zmajevih dečjih igara na poseti, organizaciji i programu koji je učesnicima doneo brojne kreativne sadržaje i priliku za zajedničko druženje.

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