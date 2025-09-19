Iskon veterani predstavili Srem u Ohridu

Društvo za negovanje narodne tradicije „Iskon veterani“ iz Šimanovaca gostovalo je od 5. do 9. septembra u Ohridu, gde je učestvovalo na Smotri veterana u organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Gerdan od biseri“ iz Ohrida.

-Domaćini su pokazali izuzetnu gostoljubivosti i organizovali su zajedničku probu-radionicu na kojoj smo proučavali tri makedonska gradska ora,a predavač nam je bila poznata profesorka Blagica Ilić, etnolog i etno-koreograf – izjavila je predsednica Iskon veterana Radica Ljubinković.

Ona je dodala da su Iskon veterani gostujući na ovom festivalu na najlepši način predstavili naš Srem izvođenjem koreografije „Igre iz Srema“, umetničkog rukovodioca Danijele Rastović.

-Poneli smo divne utiske sa ovog putovanja, na kojem smo pored Ohrida i Struge posetili i manastir Sveti Naum. Zahvaljujemo se pećinačkoj lokalnoj samoupravi na pomoći u realizaciji ovog putovanja – rekla je Ljubinković.

