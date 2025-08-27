  • sreda, 27. avgust 2025.
Radionica za decu “I ja bih da pevam”
Radionica za decu “I ja bih da pevam”

27. avgust 2025. godine

Sutra, 28. septembra, sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Beočin nastavlja se besplatna muzička radionica za decu “I ja bih da pevam”. Radionice će se održavati jednom nedeljno, u trajanju od dva sata, a mentor je Mila Dumedaš. Tema: pop-rok muzika – zaboravljeni muzički biseri prilagođeni uzrastu.

Na časovima deca uče: tehniku pevanja, disanje, dikciju, muziku i pokret. Cilj je bolja koncentracija, motorika, samopouzdanje i kreativno izražavanje. Na kraju ciklusa – organizovaćemo koncert u sali Kulturnog centra, gde će se predstaviti svi mladi talenti, a kao gosti nastupiće i profesionalni muzičari.

Prijave na broj: 021/870-230.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

