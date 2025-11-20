“Vinski park” u subotu, 29. novembra

-Manifestacija „Vinski park” održaće se u subotu, 29. novembra, sa početkom u 19 sati, na jedinstvenoj lokaciji – Carskoj palati, jednom od najvažnijih istorijskih spomenika u gradu. Prodaja festivalskih čaša po ceni od 800 dinara počinje već u ponedeljak, 24. novembra, na dve lokacije – u Carskoj palati i Turističkom info-centru, kao i onlajn preko sajta Visit Srbija – rekao je u ime organizatora Dušan Drča, na konferenciji za novinare koja je održana danas u Carskoj palati i najavio učešće 30 vinarija i šest izlagača hrane.

