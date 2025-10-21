  • utorak, 21. oktobar 2025.
Studiranje na teret budžeta i za studente sa manje od 48 ESPB bodova
Društvo | Vesti
0 Komentara

Studiranje na teret budžeta i za studente sa manje od 48 ESPB bodova

21. oktobar 2025. godine

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je Vlada, na predlog Ministarstva, dala saglasnost da se u školskoj 2025/2026. godini, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od potrebnih 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta upišu i studenti koji su ostvarili manje od potrebnog broja bodova.

Upis naredne godine na teret budžeta sa manje od 48 ESPB bodova moguć je samo do ukupnog broja studenata čije su studije finansirane iz budžeta u školskoj 2024/2025. godini na tim studijskim programima, u cilju očuvanja broja budžetskih studenata.

Studenti sa manjim brojem ESPB bodova rangirani do ukupnog broja studenata čije su studije finansiraju iz budžeta, ostvaruju i prava na smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda i na studentske stipendije i kredite, na isti način i pod istim uslovima kao ostali studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Ovom odlukom uvažen je zahtev Studentske konferencije univerziteta Srbije i Studentske konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije, imajući u vidu najbolji interes studenata i nepovoljne okolnosti u kojima su organizovani nastava i polaganje ispita u školskoj 2024/2025. godini, a u cilju sprečavanja negativnih posledica po sistem visokog obrazovanja i po studente.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Promocija knjige „U zvezdanoj smoli“ dr Slađane Milenković na Sajmu knjiga u Beogradu
categories_image
Isplata redovne i privremene novčane naknade za septembar
categories_image
Pronađeno preko 2,2 kg amfetamina, osumnjičenom određen pritvor
categories_image
„Stitch“ pozorišna avantura
categories_image
Kamerom po Sremu: Leto 1942. ili jesen 2025?
categories_image
Zakazana 12. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vesti | Ruma

Tican-Voganj prvaci države u 3d ...

categories_image

Vesti | Ruma

Novo igralište u centru Vognja

categories_image

Vesti | Ruma

Božićna ulica -tradicionalno spa...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

U Beočinu održana manifestacija ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt