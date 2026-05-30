Ruma-Prikupljanje ambalažnog otpada od hemikalija koje se upotrebljavaju u poljoprivrednoj proizvodnji na teritoriji Opštine Ruma i Irig prikupljaće se u ponedeljak 01.juna.2026.god prema sledećem rasporedu:

8.00 h – IRIG MAČKOV PODRUM

8.30 h – RIVICA KOD CRKVE

9.00 h – VOGANJ CENTAR

10.00 h – RUMA ULJARICE BAČKA VAŠARIŠTE

11.30 h- DOBRINCI LA LINEA VERDE

12.00 – BUĐANOVCI ZZ BUĐANOVCI

12.30 – NIKINCI CENTAR

12.45 – HRTKOVCI PG MUŽIK GORAN

13.00 – PLATIČEVO ZZ PLATIČEVO

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Kontakt telefon Sava Popović 069/715-857

Akcija se godinama sprovodi u cilju da se spreči bacanje plastične ambalaže od pesticida, herbicida i svih hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. To je ambalaža koja najviše ostaje posle prolećnih radova. Ambalažu je potrebno tri puta isprati, probušiti kako bi bezbedno mogla biti spakovana u vreće.

Akciju sprovodi Poljoprivredna stručna služba Ruma, koja će izdavati potvrde o predaji ambalaže.

