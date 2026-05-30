  • subota, 30. maj 2026.
Prikupljanje ambalažnog otpada
30. maj 2026. godine

Ruma-Prikupljanje ambalažnog otpada od hemikalija koje se upotrebljavaju u poljoprivrednoj proizvodnji na teritoriji Opštine Ruma i Irig prikupljaće se u ponedeljak  01.juna.2026.god   prema sledećem rasporedu:
8.00 h –  IRIG  MAČKOV PODRUM
8.30 h –  RIVICA KOD CRKVE
 9.00 h – VOGANJ CENTAR
10.00 h  – RUMA  ULJARICE BAČKA VAŠARIŠTE 
11.30 h-  DOBRINCI LA LINEA VERDE
12.00 –  BUĐANOVCI ZZ BUĐANOVCI
12.30 –  NIKINCI CENTAR 
12.45 –  HRTKOVCI PG MUŽIK GORAN
13.00 –  PLATIČEVO ZZ PLATIČEVO
 Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
Kontakt telefon Sava Popović  069/715-857
Akcija se godinama sprovodi u cilju da se spreči bacanje plastične ambalaže od pesticida, herbicida i svih hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. To je ambalaža koja najviše ostaje posle prolećnih radova. Ambalažu  je potrebno tri puta isprati, probušiti kako bi bezbedno mogla biti spakovana u vreće.
Akciju sprovodi Poljoprivredna stručna služba Ruma, koja će izdavati potvrde o predaji ambalaže.

