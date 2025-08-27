Protivgradne stanice u funkciji i dobro opremljene

U modernom svetu, gde su ekstremni vremenski uslovi postali sve učestaliji, borba protiv prirodnih nepogoda dobila je novu dimenziju. Bitno “oružje” u toj borbi predstavljaju protivgradne stanice, a teritoriju Sremske Mitrovice štiti njih ukupno 14, sve automatizovane prethodnih godina i dobro opremljene protivgradnim raketama. Dizajnirane da zaštite poljoprivredne useve i infrastrukturne objekte od razornih posledica grada ove rakete funkcionišu na principu prevencije umesto lečenja, te predstavljaju ključnu komponentu u modernim strategijama za upravljanje vremenskim rizicima.

Protivgradne rakete ne samo da ublažavaju štetu koju grad može prouzrokovati, već pružaju određeni stepen sigurnosti i stabilnost zajednicama koje se oslanjaju na njihovu zaštitu. Grad Sremska Mitrovica, a preko Uprave za poljoprivredu, godinama unazad pomaže rad protivgradnih stanica, a s tim u vezi izdvajaju se sredstva kako za nabavku raketa, tako i za samo njihovo održavanje, kao i lokacija na kojima se stanice nalaze.

Sve protivgradne stanice koje štite Sremsku Mitrovicu i pripadajuća sela automatizovane su u prethodnih nekoliko godina. Ukupno ih ima 14, a pod kontrolom su Hidrometeorološkog zavoda Srbije, odnosno Radarskog centra Fruška gora koji pokriva celokupnu teritoriju Srema. Uprava za poljoprivredu je u svakodnevnoj komunikaciji sa Radarskim centrom i saradnja je na jednom zavidnom nivou. Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica pruža potpunu logističku podršku i pomoć Radarskom centru, kako u smislu održavanja samih protivgradnih stanica, tako i u smislu nabavke raketa. Nekada je lokalna samouprava sufinansirala i rad strelaca.

Ove godine za pomoć radu Radarskog centra iz gradskog budžeta izdvojeno je 3 miliona dinara. Zahvaljujući tim sredstvima nabavljeno je 47 protivgradnih raketa – 13 vertikalnog dometa do 6100 metara, i 34 raketa vertikalnog dometa od 7300 do 7900 metara sa dinamičkim udarom u lansiranju.

Sve protivgradne stanice su u funkciji i snabdevene potrebnim brojem raketa.

Iako protivgradne stanice i rakete ne mogu u potpunosti sprečiti posledice olujnog nevremena, sistem za zaštitu od grada na teritoriji Grada Sremska Mitrovica dobro funkcioniše i reaguje pravovremeno. Njihova uloga je da umanje štetu, ali ne i da potpuno eliminišu opasnost.

