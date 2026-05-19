Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da se javna rasprava o Nacrtu zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina održava od 18. maja do 6. juna ove godine.

Tekst Nacrta biće dostupan na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na portalu „e-Konsultacijeˮ.

Ministarstvo je uputilo poziv predstavnicima državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i drugim zainteresovanim licima, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom ovog dokumenta i daju svoje primedbe i predloge.

Oni se mogu dostaviti Ministarstvu preko pomenutog portala, elektronskom poštom na vino@minpolj.gov.rs sa naznakom „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vinaˮ, ili putem pošte na adresu Ministarstva, Nemanjina 22–26, 11000 Beograd, sa istom naznakom.

