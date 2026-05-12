  • utorak, 12. maj 2026.
Raspisan javni poziv za podsticaje u stočarstvu za tov u 2026. godini
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Raspisan javni poziv za podsticaje u stočarstvu za tov u 2026. godini

12. maj 2026. godine

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštila je da je raspisala Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za 2026. godinu.

Zahtevi se podnose od 11. maja do 11. juna preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, za grla predata klanici ili izvezena od dana raspisivanja javnog poziva za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu do dana raspisivanja novog javnog poziva.

Izuzetno, na ovaj javni poziv mogu biti podneti zahtevi i za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 21. juna 2025. godine do dana raspisivanja prvog javnog poziva za 2026. godinu, ako za ova grla nije podnet zahtev i ostvareno pravo na podsticaje po javnom pozivu u 2025. godini.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koji je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za tekuću godinu.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-7960, 011/260-7961, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb-prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Priznanja najhumanijim davaocima krvi u Inđiji
categories_image
Uspešna akcija-kupljeno mlađe vatrogasno vozilo
categories_image
Počele prijave za odlazak na poljoprivredni sajam
categories_image
Učenici i profesori Muzičke škole „Petar Krančević“ nastavili niz izuzetnih rezultata
categories_image
U Suseku potvrđena grobnica sovjetskih vojnika
categories_image
Uskoro počinje izgradnja rezervoara za vodu u Maradiku
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vesti | Ruma

Rumske kuglašice se plasirale u ...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Prvi „Agrobiznis sajamR...

categories_image

Hronika | Inđija | Vesti

Počeli radovi na sanaciji ulica ...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura | Vesti

Redukovan program u okviru manif...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt