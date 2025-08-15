  • petak, 15. avgust 2025.
Mitrovački volonteri obezbeđivali evropske kajakaše
Mitrovački volonteri obezbeđivali evropske kajakaše

15. avgust 2025. godine

Na poziv Crvenog krsta Palilula, protekle nedelje, ekipa prve pomoći Crvenog krsta Sremska Mitrovica učestvovala je u sanitetskom obezbeđivanju 15. Međunarodne Dunavske TID regate.

Ova regata je najstarija, najduža i najveća međunarodno, sportsko-rekreativna, turistička, kajak, kanu i veslačka regata na svetu, koja ove godine obeležava 70. godina postojanja.

Put dug 2.456 kilometara od nemačkog grada Ingolštat do Crnog mora, 85 kajakaša će ove godine preveslati za 75 dana. Za to vreme oni prolaze kroz 10 zemalja, kampuju u 8 zemalja, u 65 etapnih mesta duž Dunava.

Jedno od 19 etapnih mesta u Srbiji je Ada Huja u Beogradu, gde je u sredu upriličen doček učesnika, o čijoj bezbednosti i zdravlju su udruženim znanjem i veštinama brinule ekipe prve pomoće Crvenog krsta Palilula i Sremska Mitrovica.

