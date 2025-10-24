Nastavak rigorozne kontrole spaljivanja žetvenih ostataka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije podsetilo je na to da poljoprivredni inspektori od 21. oktobra sprovode akcijsku kontrolu spaljivanja organskih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu.

U saopštenju se navodi da je, tokom dosadašnje kontrole, utvrđeno da su spaljene i/ili opožarene površine na približno 70 lokacija u 12 jedinica lokalne samouprave, odnosno ukupno 19 katastarskih opština.

Pored terenskog rada, inspektori vrše i prikupljanje prostornih i svojinskih podataka o predmetnim parcelama i njihovim vlasnicima, odnosno korisnicima.

Poljoprivredna inspekcija nastaviće kontrolu i u narednim danima. Prema Zakonu o zaštiti od požara, za spaljivanje strnjike propisane su novčane kazne za fizička i pravna lica, dok se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i podzakonskih akata, poljoprivredna gazdinstva mogu staviti u pasivan status, čime gube pravo na subvencije.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić naglasio je da je spaljivanje strnjike strogo zabranjeno, ukazavši na to da ovaj postupak nanosi ogromnu štetu poljoprivrednom zemljištu, biljnom i životinjskom svetu, kao i zdravlju ljudi.

Glamočić je ponovio apel poljoprivrednicima da ne pribegavaju praksi spaljivanja žetvenih ostataka, jer to nije način da se zemlja „očisti“, već da se uništi, podvukavši da će Ministarstvo preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti, uključujući i inicijative za stavljanje u pasivan status gazdinstava koja se ogluše o zakon.

Ministarstvo poziva građane da sve slučajeve spaljivanja organskih ostataka prijave najbližoj vatrogasnoj jedinici ili poljoprivrednoj inspekciji resornog ministarstva, kako bi se brzo reagovalo i sprečile veće posledice po životnu sredinu, i još jednom naglašava da će sve spaljene parcele biti evidentirane, dok će protiv odgovornih lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Izvor: www.srbija.gov.rs

