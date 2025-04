Šarene tezge, šarene i cene

Sa dolaskom proleća i prvim sunčanim danima, tezge na sremskim pijacama pune su svežeg sezonskog povrća i voća i svuda se širi miris mladog luka, spanaća i zelja.

Na Gradskoj pijaci u Sremskoj Mitrovici, pred praznike je bila gužva. Uskršnju trpezu bilo je potrebno pripremiti kako dolikuje, a Mitrovčani se, uprkos široko rasprostranjenim supermarketima, i dalje u velikoj meri snabdevaju upravo sa pijačnih tezgi.

Zeleniš, poput zelja i blitve, kreće se od 80 dinara pa naviše po vezi. Cena spanaća kreće se ovih dana od 120 do 180 dinara po kilogramu. Jedna glavica mlade salate košta od 80 do 100 dinara, mladi luk od 50, rotkvice od 70, dok je kilogram krompira oko 100 dinara. Najskuplji je mladi krompir koji je proteklih dana dostigao cenu od oko 700 dinara za kilogram, iako ga je moguće pronaći i za jeftinije novce, dok su se prve jagode prodavale za “skromnih” 600 dinara.

Kako nam je rekao Zlaja, dugogodišnji prodavac povrća, na pijaci se kupuje manje nego ranijih godina, jedino što je, tradicionalno, dva dana pred Uskrs bila velika gužva.

-Mi nismo krivci za cene, jer je i ono što nabavimo već u startu skupo. Đubrivo, gorivo, seme – sve je poskupelo, tako da mi koji prodajemo jedva se uklopimo da nešto zaradimo, a često se dešava i da prodajemo po nabavnim cenama, samo da nam roba ne propadne – kaže Zlaja.

Da je sve poskupelo u odnosu na prošlu godinu tvrdi i Mitrovčanka Ljubica Stajić. Kaže da su jedino jeftiniji kolači koje je ove godine platila 1.000 dinara po kilogramu, 500 manje u odnosu na lane.

-Bez obzira na cene, ja uvek biram da kupujem na pijaci, a ne u marketima, jer je ovde bolja ponuda robe, a i sve je svežije i kvalitetnije. Recimo, ovi kolači koje sam danas kupila su pouzdano domaći, dok su oni u marketu tvrdi i puni šećera, prave ih sve od istog materijala, samo različite boje, a uz to su i gotovo duplo skuplji – objašnjava Ljubica.

Osim kolača, ona kaže da na pijaci redovno kupuje i voće i povrće i to od onih proizvođača za koje pouzdano zna da ga sade kod kuće, za potrebe svog domaćinstva i dodaje:

-Imam na pijaci dve žene kod kojih godinama pazarim salatu, blitvu, karfiol, šargarepu, kupus i jako sam zadovoljna kvalitetom, jer se oseti po ukusu da je sve domaće. Volim da je sve kvalitetno i sveže, makar platila i malo više, jer to mi je važno i zbog zdravlja. Takođe, na pijaci kupujem i mesne prerađevine jer ima prodavaca koji su godinama radili na “Mitrosu” i zaista donose kvalitetne prerađevine, mast, kulen, čvarke… Markete zaobilazim, jer sam imala neprijatno iskustvo da sam kupila banane i kad sam ih probala osetile su se kao na neku naftu, zbog toga voće i povrće ne kupujem u radnjama.

Osim što je na pijaci roba sveža i kvalitetna, Ljubica kaže da su i prodavci često raspoloženi da izađu u susret pa da smanje cene ukoliko je neko stalna mušterija ili pazaruje veću količinu.

Gužva je ovih dana bila i u mitrovačkoj tržnici, gde su se pred tezgama sa mlečnim proizvodima stvarali dugi redovi. Mladi i sitni sir kupovali su se za oko 500 dinara po kilogramu, dok je cena tvrdog sira bila oko 800. Kajmak se može pronaći po 1.200 dinara za kilogram, a litar domaćeg svežeg mleka staje 120 dinara.

Cene padaju posle Uskrsa

Rumska pijaca jedna je od najlepših u Sremu. Ima svoje redovne kupce, bez obzira na markete i njihovu ponudu. Ipak, cene su i dalje visoke, ali prodavac Jadran Mustafić kaže da posle Uskrsa pijaca postaje jeftinija, kada na tezge pristigne domaća roba. Za sada paradajz se još uvek uvozi iz Makedonije i košta 300 dinara, dok su krastavac i kupus domaći, ali sve je još uvek plastenička roba.

-U ovo vreme idu krastavc, paradajz, kupus, salata, krenule su i jagode. One sada koštaju od 550 do 600 dinara za kilogram, a najviše se prodaju na korpice od po pola kile. Paradajz za sada nabavljam u Makedoniji, krastavac je već krenuo dole u Leskovcu, kupus je domaći. Od maja kreće domaći paradajz, generalno počinje da pristiže roba iz domaće proizvodnje, pa će i cene posle Uskrsa da idu dole, to je tako. Mušterija ima, ponuda je dobra, a ko je navikao na pijacu, taj kupuje ovde, bez obzira na markete koji imaju ponudu zeleniša, kaže Jadran Mustafić, prodavac sa rumske zelene pijace.

Na njegovoj tezgi paradajz košta 300 dinara, krastavac 250, koliko i kupus, korpica jagoda od 500 do 550 grama je 300 dinara, banane 200.

Tako je i Ljubomir Bojkov iz Žarkovca redovan kupac na pijaci u Rumi. Markete ne posećuje, a pijaca i pored viših cena ipak je izbor za njega i porodicu.

-Na pijaci sam svaki dan, a ako ništa ne kupim, bar prošetam njome. Pijaca u Rumi je čini mi se skuplja od gradova u okruženju, ali je najlepša i ima jako dobru ponudu. Najviše kupujem banane, jabuke, salatu. Ne kupujem u marketu ništa, samo na pijaci, kaže Ljubomir Bojkov iz Žarkovca.

Kad ljuta zaljuti

Ako vas zaseni šarenilo inđijske zelene pijace, potpuno je očekivano, s obzirom na bogatu i raznovrsnu ponudu povrća i voća, a sve u skladu sa uskršnjim praznicima. Međutim, kada vidite da je za desetak paprika potrebno dosta novaca, moguće je da ta raznolikost boja izgubi na spektru. Kilogram paprike u Inđiji je 600 dinara, a prodavci kažu uvozna je, pa zbog toga.

Milka Putniković, prodavac na inđijskoj pijaci u rukama drži salatu kristalku svoje proizvodnje, na koju je veoma ponosna.

-Trenutno je nema na tržištu, sad je poskupela jer se već sadi paradajz. Cena joj je od 60 do 100 dinara po glavici, kaže prodavačica iz Inđije.

Ona dodaje da je veza luka 60, šargarepa do 120, a peršun 350 dinara, dok iz uvoza stižu paprika i paradajz.

-Mladi krompir je u Inđiji do 500 dinara za kilogram, žene mi pričaju da su plaćale i po 800, navodi naša sagovornica, tvrdeći da je to tako samo u Beogradu.

Jaja na tezgama i nema srazmerno potražnji, cena je od 25 do 30 dinara, a prodavci kažu da je to rasprodato još pre mesec dana.

-Domaćice na vreme misle na Uskrs, kaže Milka Putniković, istovremeno uslužujući mušteriju.

Mušterije su uglavnom poznate i naviknute da kupuju kod istih prodavaca.

Rajka Gogić kaže da je dragstor pored njene kuće jeftiniji od pijace.

-Na pijaci kupujem samo ono što nema u prodavnici, na primer rotkvice ili suve šljive, zbog čega dolazim na pijacu, kaže Inđinčanka, koju smo zatekli na zelenoj pijaci.

Gospođu Gogić pitali smo da li će se na uskršnjoj trpezi naći i paprike sa pijace.

-Tek na leto, moraćemo da sačekamo da padne cena paprika. Što je mnogo, mnogo je, zaključuje Rajka Gogić.

Ljuta je zaljutila ove sezone, a ništa suptilniji nisu ni mladi krompirići, pa se za neke prihvatljivije cene povrća mora sačekati da malo želja umine, a i da mu dođe sezona.

Raznovrsna ponuda u Pazovi

Na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi na pijačni dan, čertvrtak, pred Uskrs, kao pred svaki praznik, gužva je velika. Mnogo ima i prodavaca i kupaca.

Na tezgi Miroslava Ristića, kao i uvek, zastupljene su sve vrste sezonskog povrća.

-Sve što je skupo dobro se prodaje. Ono što je jeftino to niko i ne kupuje. Bukvalno tako, mladi krompirići su danas bili 700 dinara kilogram, prodato je 50 kilograma i više nemam! Mislim, da sam imao, mogao sam prodati još toliko. Paprika crvena isto ide, paradajz, iako je 300 dinara, sve se prodaje – kaže Miroslav.

Svakog četvrtka i nedelje je na staropazovačkoj pijaci i uvek ima mnogo mušterija, među njima je većina stalnih. Kad jednom pazare na ovoj tezgi, uvek se vraćaju, ponosno ističe prodavac:

-Trudim se da sve što proizvedem i što kupujem bude samo prva klasa, tako da nemam problema sa mušterijama.

Prema mišljenju ovog iskusnog proizvođača i prodavca povrća, kvalitet proizvoda na pijaci je znatno bolji nego po marketima.

-U marketima je uvek jeftinije, to je njihov prioritet, za razliku od moje tezge, gde je roba uvek skupa ali kvalitetna. U današnje vreme da nešto bude jeftino, a kvalitetno prosto nije moguće – konstatuje Miroslav.

Među kupcima na staropazovačkoj pijaci je Milena Kalambura.

-Raznovrsna je ponuda, ima mnogo prodavaca, svako nudi nešto, ima interesantnih stvari posebno pred preznike, kao što je Uskrs. Kada je lepo vreme sve je puno, ali ne znam da li baš svi pazare – kaže Milena i dodaje da zelena pijaca nije jeftina:

-Cene su prilično visoke, a kvalitet proizvoda nije uvek na istoj visini, ne prodaje se samo domaće. Sada, ovo povrće jeste sveže, vidi se. U prodavnicama, zavisi kako koja tura robe stigne, ponekad i tamo bude dobro. Uopšte gledano, kod nas hrana nije jeftina, ljudi se čak snabdevaju i preko granice – primećuje ova Pazovčanka.

Sudeći po ponudi na sremskim pijacama, pa i po samoj tražnji, čini se da se kupovina isključivo sezonskog voća i povrća odavno izgubila. Ta tezgama je moguće pronaći gotovo sve, a brojni proizvodi, poput paradajza i krastavaca, izuzetno su traženi, iako je i dalje mesec april. S tim u vezi, šta mislite, da li su visoke cene pojedinih proizvoda, čija sezona nam još dugo neće zakucati na vrata, ipak opravdane?

