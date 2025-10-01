Od 1. oktobra povećanje minimalne zarade i plata u zdravstvu i prosveti

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali podsetio je na to da će od 1. oktobra plate u zdravstvu i prosveti biti povećane za pet odsto, dok će minimalna zarada porasti sa 457 na 500 evra.

Mali je, gostujući na Radio-televiziji Srbije, rekao da ova vanredna povećanja dolaze nakon što su od početka godine plate u prosveti prvo povećane za 11 odsto, potom vanredno za još pet odsto u martu, a očekuje se i redovno povećanje u januaru naredne godine.

Prvi potpredsednik Vlade je objasnio da kumulativno ova tri povećanja iznose 22,4 odsto i da, ako se uzme u obzir da je prosečna inflacija ove godine približno četiri odsto, u realnom iznosu imamo značajan rast plata u prosveti.

On je precizirao da će time nastavnici sa sedmim stepenom stručne spreme, u osnovnim i srednjim školama, imati platu veću od 106.000 dinara.

Mali je najavio da će od 1. oktobra biti i vanredno povećanje zarada za zaposlene u zdravstvu od dodatnih pet odsto, što znači da će prosečna zarada medicinske sestre iznositi više od 90.000 dinara, dok će lekari specijalisti imati osnovnu platu veću od 170.000 dinara, bez uračunatih dodataka.

Prvi potpredsednik Vlade je podsetio na podatak da je u julu prosečna plata u Srbiji iznosila 931 evro, dok je 2012. godine bila približno 300 evra.

On je istakao da zarade rastu i približavaju se datom obećanju da će u decembru ove godine prosečna zarada preći nivo od 1.000 evra.

Prema njegovim rečima, početkom godine, minimalna zarada je povećana 13,7 odsto, od sutra sledi vanredno povećanje za 9,4 odsto, a 1. januara naredne godine redovno povećanje od 10,1 odsto, čime će se doći do minimalne zarade od 551 evra, što je kumulativno povećanje od 37 odsto.

Izvor: www.srbija.gov.rs

