Javni pozivi za poslodavce i nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje 26. februara raspisala je 12 Javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica. Za mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini planirano je izdvajanje 6,25 milijardi dinara, dok će dodatna sredstva biti obezbeđena i od strane lokalnih samouprava, kako kroz zajedničko finansiranje sa NSZ, tako i kroz samostalno finansiranje, uz tehničku podršku Nacionalne službe.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama građana u koje prvenstveno spadaju: lica bez osnovnog obrazovanja i završene srednje škole, mladi do 30 godina starosti bez radnog iskustva, žene, a posebnožene iz manje razvijenih i devastiranih područja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, korisnici novčane socijalne pomoći i drugih usluga socijalne zaštite, lica starosti 50 i više godina, dugoročno nezaposleni koji posao traže više od 12 meseci, a posebno nezaposleni koji posao traže duže od 18 meseci, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena.

Većina javnih poziva biće otvorena do 28. novembra 2025. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom (OSI) 31. decembar 2025. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 14. aprila 2025. godine, dok će javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog biti na raspolaganju do 31. oktobra 2025. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivima dostupne su na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.

