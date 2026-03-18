Za podršku radu sportskim organizacijama i klubovima 15 miliona dinara
Društvo | Hronika | Beočin | Sport | Vesti
0 Komentara

18. mart 2026. godine

Danas je u Opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju sportskih klubova i organizacija kojima su nakon sprovedenog javnog konkursa, odobrena sredstva iz lokalnog budžeta za realizaciju godišnjih programa i projektnih aktivnosti. Ugovore su predstavnicima klubova i Sportskog saveza opštine Beočin, uručili predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić i član Opštinskog veća zadužen za oblast sporta Vladimir Mihić.

Prema rečima predsednice opštine Beočin Biljane Janković, za podršku radu beočinskim klubovima i Sportskom savezu opštine Beočin, i ove godine izdvojena su sredstva iz lokalnog budžeta u iznosu od 15 miliona dinara, koja su nakon sprovedenog javnog konkursa raspoređena na programe koje je podnelo 17 beočinskih sportskih klubova i organizacija.

-Čestitam svim klubovima koji su ostvarili pravo na finansiranje putem javnog konkursa i verujem da ćemo i u ovoj godini nastaviti dobru saradnju i biti u prilici da zajedno proslavimo uspehe beočinskih sportista. Drago mi je da su sredstva usmerena na sve klubove koji rade na afirmaciji različitih sportskih grana i imaju kvalitetne aktivnosti, koje su namenjene prvenstveno našim najmlađim sugrađanima ali i razvoju profesionalnog sporta.“, istakla je Janković.

Predsednica je dodala da pored ovog budžeta, Opština Beočin nastavlja i sa praksom pojedinačnog novčanog nagrađivanja najboljih sportista koji predstavljaju Beočin i osvoje najviši plasman na takmičenjima nacionalnog i međunarodnog ranga, za šta su u ovoj godini opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od pola miliona dinara.

foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt