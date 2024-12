Literarni i Likovni konkurs „Svetosavlje kao filosofija života“ otvoren do 17. januara

Svetosavska omladinska zajednica ,,Vera, Nada, Ljubav“ Pećinci i Kulturni centar Pećinci organizuju Konkurs za talente u literarnom i likovnom stvaralaštvu iz pećinačke opštine u okviru obeležavanja Školske slave Svetog Save.

Literarni konkurs pod nazivom ,,Savin duh – sijajuća zvezda nad našim školama“ i likovni konkurs pod nazivom ,,Sa dvora do Hilandara – Savin hod ka večnosti“ biće realizovani od 17. decembra 2024. godine do 17. januara 2025. godine.

Tema ovogodišnjeg Literarnog i Likovnog konkursa je ,,Svetosavlje kao filosofija života“.

Učenici će u oba konkursa biti podeljeni u tri kategorije: mlađi uzrast od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i uzrast od petog do osmog razreda osnovne škole; istariji uzrast od prvog do četvrtog razreda srednje škole, dok će u posebnoj kategorijibiti deca predškolske ustanove “Vlada Obradović Kameni“ Pećinci i korisnici Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu.

Za najbolje učesnike konkursa obezbeđene su nagrade, koje će biti dodeljene na svečanoj Svetosavskoj akademiji 27. januara. Učenici i njihovi nastavnici mogu likovne i literarne radove dostaviti najkasnije do 17. januara 2025. godine u prostorije Kulturnog centra Pećinci svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Literarni konkurs ,,Savin duh – sijajuća zvezda nad našim školama“

Kategorije:

Mlađi uzrast od 1. do 4. razreda OŠ

Pisanje pesme ili sastava na zadatu temu, dužine jedne strane.

Radovi se predaju otkucani i odštampani na A4 formatu, fonta Times New Roman, veličine fonta 12 i proreda 1.5.

Mlađi uzrast od 5. do 8. razreda OŠ

Pisanje pesme ili sastava na zadatu temu, dužine jedne i po strane.

Radovi se predaju otkucani i odštampani na A4 formatu, fonta Times New Roman, veličine fonta 12 i proreda 1.5.

Stariji uzrast od 1. do 4. razreda SŠ

Pisanje pesme ili sastava na zadatu temu, dužine dve i po strane.

Radovi se predaju otkucani i odštampani na A4 formatu, fonta Times New Roman, veličine fonta 12 i proreda 1.5.

Likovni konkurs ,,Sa dvora do Hilandara – Savin hod ka večnosti“

Kategorije:

Mlađi uzrast od 1. do 4. razreda OŠ: Radove predavati na formatu bloka 5. Dozvoljene sve slikarske i crtačke tehnike. Radovi u formi asamblaža neće biti prihvaćeni i žirirani, kao i oštećeni, presavijani radovi.

Mlađi uzrast od 5. do 8. razreda OŠ:

Radove predavati na formatu bloka 5. Dozvoljene sve slikarske i crtačke tehnike. Radovi u formi asamblaža neće biti prihvaćeni i žirirani, kao i oštećeni, presavijani radovi.

PU ,,Vlada Obradović Kameni“ Pećinci

Zajednički rad dece i vaspitača.

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Subotište

Zajednički rad svih korisnika boravka.

Prispeli radovi se ne vraćaju i ostaju u zbirci Svetosavske omladinske zajednice. Organizator konkursa zadržava pravo da sve pristigle radove koristi i za druge neprofitabilne izložbe, u dobrotvorne svrhe ili da ih dalje reprodukuje, u štampi ili na bilo kom drugom mediju.

