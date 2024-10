Ruma- Tokom vikenda u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ u Rumi održan je jubilarni 60.Festival muzičkih društava Vojvodine. Ove godine nastupali su horovi u dve festivalske večeri, u oganizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturnog centra Ruma.

-Ruma jeste grad festivala, simbol horskog i folklornog stvaralaštva i što je najvažnije izuzetan domaćin. Ruma je verovatno imala prvi skup horova uopšte u istoriji, a povodom obeležavanja 500 godina od održavanja kosovskog boja. To je prva velika horska manifestacija u Vojvodini i tu tradiciju nećemo da narušimo. Drugi ozbiljan razlog je što Rumu krasi tradicija kao dobrog domaćina i dobra publika, rekao je Savo Mučibabić, predsednik Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine.

Festival je svečano otvorio Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma. Misija festivala ne samo da prezentuje one najbolje, nego da i populariše horsku i orkestarsku muziku, ali i da ujedno očuva tradiciju i bogato kulturno nasleđe, rekao je Kovačević.

-Ovo je jedna od najstarijih manifestacija u Rumi i jedan od najstarijih festivala u Vojvodini. Tokom svih godina festival je doživljavao zvezdane uspone bilo je i teških trenutaka, preživeo je vreme kada su brojni festivali nestajali, zahvaljujući entuzijazmu organizatora Saveza stvaralaca amatera Vojvodine, Kulturnog centra, Pokrajinskog sekretarijata i Opštine Ruma. Ubeđen sam da će još 60 godina ovo biti scena na kojoj će umetnici prikazivati svoj raskošan talenat, rekao je Stevan Kovačević.

Pred rumskom publikom nastupili su CPD „Vera“ Ruma, VG „Polifonika“ Sremska Mitrovica, ŽH „Femina Vox“ Subotica, Gradski hor Bečej, KH „Pro Mušica“ Subotica, Srpsko pevačko društvo u Rumi, Ansambl „Arodisi“ S. Mitrovica, Hor „Prepodobni Roman Slatkopojac“ Pančevo, OH „Krančević“ Sremska Mitrovica, MVG „Panonika“ Zrenjanin i ADZNM „Gusle“ Hor „Kornelije Stanković“ Kikinda.

Nakon bodovanja i ocenjivanja stručni žiri je doneo sledeće odluke:

Bronzano odličje pripalo je:

VG „POLIFONIKA“, SREMSKA MITROVICA

ANSAMBL „ARODISI“, SREMSKA MITROVICA

Srebrno odličje:

ADZNM „GUSLE“ HOR „KORNELIJE STANKOVIĆ“, KIKINDA

ŽH „FEMINA VOX“, SUBOTICA

HOR „PREPODOBNI ROMAN SLATKOPOJAC“, PANČEVO

Zlatno odličje:

KH „PRO MUSICA“ SUBOTICA

SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO U RUMI, RUMA

CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO „VERA“, RUMA

MVG „PANONIKA“ ZRENjANIN

Festival muzičkih društava Vojvodine se tradicionalno održava od 1964.godine u kontinuitetu, podsetila je direktorka Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Katarina Filipović.

-Hvala publici što prepoznaje ovu bogatu umetničku tradiciju. Mi nismo neskromni kada se hvalimo da smo grad festivala. Nije lako biti organizator, niti domaćin ovolikom broju učesnika i publike. Mnogo je izazova pred nama i to dobro znaju ljudi koji deluju u oblasti kulture. Ali ne postoji ta prepreka koju do sada nismo savladali i sve su one nestajale tokom prethodnih 60 godina, rekla je Katarina Filipović.

Festival se realizuje pod pokroviteljstvom Opštine Ruma i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Projekat „Kultura je uvek u modi“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

