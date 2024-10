IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Sedam dobrih godina

Autor: Etgar Keret

“Sedam dobrih godina” je zbirka autobiografskih eseja, priča savremenog izraelskog pisca Etgara Kereta. Prevođen na mnoge jezike, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, uspešan kao reditelj, Kerez u svojim kratkim pričama na saziričan i humorističan način govori o sebi i svojoj porodici, o putovanjima na književnd susrete, o svakodnevnim doživljajima.

Ovi eseji prate događaje od rođenja njegovog sina Leva, pa do njegove sedme godine, odnosno do smrti Keretovog oca. Pisac nam izdvaja neke specifične životne trenutke koji suobeležili svaku godinu, od nekih prividno banalnih do nekih zaista upečatljivih, emotivnihtrenutaka. Kroz priče o svakodnevnim obavezama, odgovornostima, Keret otvara šira pitanjareligije, politike, patriotizma i ksenofobije o kojima razmišlja u svojoj domovini, a koja ga ne napuštaju ni daleko od granica Izraela. Otkriva svoje strepnje, svoje strasti.

“Možda je pouka priče – rekao je nakon kraće stanke – da je ovaj svet pun guštera i, uprkos našoj nemoći da išta preduzmemo, dobro je makar znati koliko su veliki.” (citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekar

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X