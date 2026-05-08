Tretman suzbijanja komaraca 9. maja na teritoriji Sremske Mitrovice

Grada Sremska Mitrovica obaveštava građane da će u subotu, 09. maja, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada.

Tretman će se sprovoditi iz vazduha i sa zemlje, u periodu od 18.00 do 22.00 časa, u organizaciji ovlašćenog izvođača.

Za tretman iz vazduha koristiće se preparat Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina, dok će se sa zemlje koristiti Aqua K-Othrine na bazi deltametrina.

Nadležni apeluju na pčelare da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen i sproveden u prvom narednom pogodnom terminu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.