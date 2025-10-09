Više novca za kilovat struje

Na oktobarskim računima za električnu energiju, građane Srbije dočekaće veći iznosi za plaćanje. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj u avgustu dao saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje koja je stupila na snagu od ovog meseca.

-Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci) veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto po osnovu rasta cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu – piše u saopštenju Elektrodistribucije Srbije i dalje se navodi:

-Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh uzrokovaće rast prosečne cena za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto. Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko 1 odsto od aprila do oktobra, oko 3 odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko 7 odsto.

