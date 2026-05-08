27. Sremska kulenijada u Erdeviku

Pod dobro poznatim sloganom „U zagrljaju kulena i vina“, u Erdevik stiže još jedno izdanje tradicionalne privredno-turističke manifestacije Sremska kulenijada.

Ljubitelji gastronomije, dobrog ukusa i sremskih običaja imaće priliku da se okupe u subotu, 6. juna 2026. godine, u prelepom ambijentu Erdevika, jednog od najlepših bisera opštine Šid.

Manifestacija, koja se održava po 27. put, i ove godine biće prilika za susret izlagača, proizvođača i posetilaca, uz mirise i ukuse po kojima je Srem nadaleko poznat.

Sve potrebne informacije za izlagački deo mogu se dobiti pozivom na broj: 065/275-28-05.

