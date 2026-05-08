Ministar Beriša u Šidu o položaju nacionalnih manjina

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Demo Beriša poručio je tokom posete Opštini Šid, da snaga i budućnost Srbije počivaju na ravnopravnosti, uvažavanju različitosti i skladnom zajedničkom životu svih naroda koji u njoj žive.

Beriša je, obilazeći kompaniju „Đovani Stil“, koja se bavi proizvodnjom i obradom limova, istakao značaj malih i srednjih preduzeća za ekonomski razvoj, jer su upravo takve kompanije temelj stabilnosti lokalnih sredina i primer kako se radom i ulaganjem može doprineti razvoju čitave zajednice.

On je potom, u zgradi Opštine Šid, održao sastanak sa predsednikom Skupštine opštine Đorđem Tomićem, narodnim poslanikom u Skupštini Srbije Dejanom Bulatovićem, zamenikom pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Goranom Nikolićem i predstavnicima romske, slovačke, rusinske i hrvatske nacionalne manjine.

Bilo je reči o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina, pri čemu je konstatovano da je direktna komunikacija sa njihovim predstavnicima ključna za unapređenje položaja manjinskih zajednica i izgradnju društva jednakih mogućnosti.

Ministar je rekao da Opština Šid predstavlja primer dobre prakse po načinu na koji jedna mala lokalna samouprava vodi brigu o manjinskim zajednicama koje žive na njenoj teritoriji.

-Srbija je država svih njenih građana i nastoji da svakom pojedincu obezbedi jednake uslove za život, rad i napredovanje – istakao je on, dodajući da to nije samo pitanje zakona i institucija, već i pitanje odnosa, poverenja i svakodnevne komunikacije na terenu.

Beriša je ocenio da su ovakve posete od izuzetnog značaja, jer se u razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave i nacionalnih manjina čuju konkretni problemi i zajednički nalaze rešenja koja će doneti vidljive rezultate.

