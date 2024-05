Srbija nabavlja devet kineskih vozova

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Goran Vesić i predsednik Upravnog odbora kompanije „CRRC“ Liu Ćanking potpisali su Protokol o razumevanju i saradnji o nabavci novih devet elektromotornih vozova za brzine od 120 kilometara na čas.

Vesić je, nakon potpisivanja ovog dokumenta u Vladi Srbije, rekao da je nabavka pomenutih vozova u cilju osavremenjavanja voznog parka „Srbijavoza“ za potrebe saobraćaja na budućoj pruzi Zemun polje – Aerodrom „Nikola Tesla“ – Nacionalni stadion i povezivanja centra Beograda i okolnih naselja sa specijalizovanom izložbom EKSPO 2027.

On je objasnio da će ovi vozovi biti proizvedeni u fabrici kompanije „CRRC“ (Changchun Railway Vehicles Co., Ltd) u Kini i trebalo bi da budu isporučeni najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Prema njegovim rečima, novim elektromotornim vozovima, koji će biti prilagođeni svim standardima EU, pokazaće se jedan novi kvalitet prevoza u Beogradu.

Resorno ministarstvo je prepoznalo da je CRRC jedna od vodećih svetskih kompanija u proizvodnji lokomotiva, kola, elektromotornih i dizelmotornih garnitura i drugih šinskih vozila kako za kinesko, tako i za druga tržišta, te je želelo da iskoristi to njihovo veliko iskustvo i u Srbiji, naveo je ministar.

On je podvukao da je Srbija spremna da iskoristi njihovu veliku ekspertizu u sektoru saobraćaja i osigura adekvatan prenos znanja kao podršku lokalnom razvoju, uključujući unapređenje železničkog saobraćaja u Srbiji i prateće industrije.

U skladu sa tim, kako je rekao, u prethodnom periodu održan je niz sastanaka i realizovane su sve pripremne aktivnosti sa predstavnicima svih zainteresovanih strana u vezi sa potpisivanjem pomenutog protokola.

Ćanking je podvukao da je ovaj potpisani dokument još jedna potvrda toga da Srbija i Kina aktivno sprovode inicijativu „Pojas i put“ i produbljuju pragmatičnu saradnju.

On je iskazao zahvalnost Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i kompaniji „Srbijavoz“ na ukazanom poverenju, naglasivši da će vozovi te kompanije ispunjavati sve operativne zahteve iz ugovora i da će zadovoljiti potrebe izložbe EKSPO 2027 i služiti ljudima iz Srbije i celog sveta.

Potpisivanju protokola prisustvovali su i pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Anita Dimoski i vršilac dužnosti direktora „Srbijavoza“ Ivan Bulajić.

Foto: ilustracija/pixabay

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X