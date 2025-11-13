  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Izložba sitnih životinja u Salašu Noćajskom 23. novembra
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
Izložba sitnih životinja u Salašu Noćajskom 23. novembra

13. novembar 2025. godine

U Salašu Noćajskom će u nedelju, 23. novembra, biti održana Izložba sitnih životinja, u organizaciji Udruženja odgajivača sitnih životinja „Paun“ iz ovog mačvanskog mesta.

Manifestacija će se održati na adresi Ulica Stojana Čupića 137, a posetioci će imati priliku da vide veliki broj rasnih primeraka živine, golubova, kunića i drugih sitnih životinja koje uzgajivači iz različitih krajeva Srbije vredno neguju tokom cele godine.

U okviru događaja biće organizovana i berza sitnih životinja, na kojoj će posetioci moći da kupe ili razmene kvalitetne primerke, kao i da razmene iskustva sa odgajivačima.

Izložbu su podržali Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Državni savez živinara Republike Srbije.

