Izložba sitnih životinja u Salašu Noćajskom 23. novembra

U Salašu Noćajskom će u nedelju, 23. novembra, biti održana Izložba sitnih životinja, u organizaciji Udruženja odgajivača sitnih životinja „Paun“ iz ovog mačvanskog mesta.
Manifestacija će se održati na adresi Ulica Stojana Čupića 137, a posetioci će imati priliku da vide veliki broj rasnih primeraka živine, golubova, kunića i drugih sitnih životinja koje uzgajivači iz različitih krajeva Srbije vredno neguju tokom cele godine.
U okviru događaja biće organizovana i berza sitnih životinja, na kojoj će posetioci moći da kupe ili razmene kvalitetne primerke, kao i da razmene iskustva sa odgajivačima.
Izložbu su podržali Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Državni savez živinara Republike Srbije.