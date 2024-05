LOKALNI IZBORI 2024: Nedimović predlaže pojeftinjenje daljinskog grejanja

Predstavnici liste “Aleksandar Vučić – Sremska Mitrovica sutra”, Branislav Nedimović i Vladimir Sanader, obišli su danas kotlarnicu sistema gradskog grejanja u naselju Stari most. Tim povodom, Nedimović je izneo predlog za umanjenje cene grejanja po kvadratu, istakavši da je ovaj problem jedan od ključnih sa kojima se građani Sremske Mitrovice već duže vreme suočavaju.

– Jedan od problema koje smo identifikovali jeste problem visoke cene toplotne energije, koju plaćaju lica koja se greju putem daljinskog grejanja. Da podsetim, to su stanovnici naselja Kamenjar, Sportski centar, Dekanske bašte, Matije Huđi, Stari most, naselje KPD… To je ukupno oko 3.400 stanova, a sva istraživanja kažu da je problem cene toplotne energije jedan od njihovih ozbiljnijih problema. Iz tog razloga, pratili smo tržište, koje kaže da ima uslova za umanjenje toplotne energije. Slušamo naše sugrađane i zato predlažemo da nadležni što hitnije, ako je moguće odmah, ovim građanima umanje cenu toplotnog grejanja bar za 10 odsto. Ako ne bude tako, mi ćemo to uraditi posle 2. juna, ukoliko pobedimo na izborima. Mi znamo da je ovaj problem vruć krompir i uhvatićemo se u koštac sa njim – rekao je Branislav Nedimović, nosilac liste okupljene oko SNS.

Kako je istakao, ovim pojeftinjenjem, svako domaćinstvo bi na godišnjem nivou uštedelo jedan dosadašnji mesečni račun.

– Ima jedna stvar koja je interesantna. U najhladnijim mesecima, Mitrovica potroši oko 45 miliona dinara energenata kroz ove 3.400 stambene jedinice. Složićete se, to je velika cifra. Na primer, u aprilu, tokom prvih 15 dana, trošak je bio 12 miliona, a za ona četiri dana kada je bilo hladno, potrošeno je čak devet miliona. Troškovi su veliki, ali tržište je pokazalo da ipak ima uslova za pojeftinjenje. Međutim, mi nećemo da uništavamo nijedno preduzeće i svakako ćemo morati da vodimo računa o ekonomskoj ceni, ali moramo voditi računa i o građanima. Nisu građani krivi što je osamdesetih godina ceo sistem daljinskog grejanja zamišljen drugačije i zato im treba izaći u susret. Sada mislim da je taj trenutak i zato pozivam nadležne da ovaj naš predlog što hitnije usvoje – zaključuje.

