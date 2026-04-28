Deset predstava za decu tokom dva dana u mitrovačkom pozorištu

Kulturni centar „Pećinci“, u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i uz tehničku podršku Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, najavljuje Zonsku smotru dečjeg scenskog stvaralaštva, koja će biti održana 29. i 30. aprila 2026. godine na Velikoj sceni mitrovačkog pozorišta.

Tokom dva festivalska dana, publika će imati priliku da pogleda deset odabranih predstava dečjih dramskih ansambala iz Srema, koje na različite načine istražuju svet mašte, odrastanja, odnosa i savremenih izazova. Smotra predstavlja značajan susret mladih talenata, ali i prostor za umetničko vrednovanje i razmenu iskustava. Selektorka smotre je Vera Hrćan Ostojić, glumica iz Novog Sada.

PROGRAM SMOTRE

SREDA, 29. APRIL 2026.

09:00 – Zemlja na psihokauču

Dramska sekcija OŠ „Simeon Aranicki“, Stara Pazova

10:30 – Ko je ukrao mesec

Dramska sekcija OŠ „Heroj Janko Čmelik“, Stara Pazova

12:00 – Bajka o Bulki i Suncokretu

Dramski studio Gradskog pozorišta Ruma

13:30 – Tajna začaranog ostrva

OŠ „Vera Miščević“, Belegiš

15:00 – Nesrećna Kafina

Dramski studio Gradskog pozorišta Ruma

ČETVRTAK, 30. APRIL 2026.

09:00 – Reka izbora

Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“

10:30 – Kaži teti – dobar dan

Dečiji centar „Čisto srce“ i OŠ „Jovan Popović“, Sremska Mitrovica

12:00 – Van dometa

Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“

13:30 – Ti i ja – baš bismo bili dobar par

OŠ „Jovan Popović“ i Dečiji centar „Čisto srce“, Sremska Mitrovica

15:00 – Aleksa – klik za stvarnost

Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“

Smotra dečjeg scenskog stvaralaštva u Sremskoj Mitrovici predstavlja značajan kulturni događaj koji doprinosi afirmaciji i razvoju dečjeg scenskog izraza, kao i unapređenju pozorišne umetnosti u zajednici. Ovakvi programi imaju važnu ulogu u podsticanju kreativnosti, umetničkog razvoja i kulturnog učešća mladih. Ulaz za sve predstave je slobodan.

