Deset predstava za decu tokom dva dana u mitrovačkom pozorištu

Kulturni centar „Pećinci“, u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i uz tehničku podršku Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, najavljuje Zonsku smotru dečjeg scenskog stvaralaštva, koja će biti održana 29. i 30. aprila 2026. godine na Velikoj sceni mitrovačkog pozorišta.
Tokom dva festivalska dana, publika će imati priliku da pogleda deset odabranih predstava dečjih dramskih ansambala iz Srema, koje na različite načine istražuju svet mašte, odrastanja, odnosa i savremenih izazova. Smotra predstavlja značajan susret mladih talenata, ali i prostor za umetničko vrednovanje i razmenu iskustava. Selektorka smotre je Vera Hrćan Ostojić, glumica iz Novog Sada.
PROGRAM SMOTRE
SREDA, 29. APRIL 2026.
09:00 – Zemlja na psihokauču
Dramska sekcija OŠ „Simeon Aranicki“, Stara Pazova
10:30 – Ko je ukrao mesec
Dramska sekcija OŠ „Heroj Janko Čmelik“, Stara Pazova
12:00 – Bajka o Bulki i Suncokretu
Dramski studio Gradskog pozorišta Ruma
13:30 – Tajna začaranog ostrva
OŠ „Vera Miščević“, Belegiš
15:00 – Nesrećna Kafina
Dramski studio Gradskog pozorišta Ruma
ČETVRTAK, 30. APRIL 2026.
09:00 – Reka izbora
Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“
10:30 – Kaži teti – dobar dan
Dečiji centar „Čisto srce“ i OŠ „Jovan Popović“, Sremska Mitrovica
12:00 – Van dometa
Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“
13:30 – Ti i ja – baš bismo bili dobar par
OŠ „Jovan Popović“ i Dečiji centar „Čisto srce“, Sremska Mitrovica
15:00 – Aleksa – klik za stvarnost
Dramska sekcija Kulturnog centra „Pećinci“
Smotra dečjeg scenskog stvaralaštva u Sremskoj Mitrovici predstavlja značajan kulturni događaj koji doprinosi afirmaciji i razvoju dečjeg scenskog izraza, kao i unapređenju pozorišne umetnosti u zajednici. Ovakvi programi imaju važnu ulogu u podsticanju kreativnosti, umetničkog razvoja i kulturnog učešća mladih. Ulaz za sve predstave je slobodan.