Nova mreža u Ulici Petra Preradovića
28. april 2026. godine

U toku su radovi na izgradnji nove vodovodne mreže u Ulici Petra Preradovića. Stari cevovod biće zamenjen novim prečnika 160 i 110 mmu dužini od 2250 metara. Ovaj posao podrazumeva i rekonstrukciju čvornih mesta, zamenu ventila i pristupnih elemenata, kao i izradu novih priključaka za 135 objekata i domaćinstava.

Prema rečima Dragana Despotovića, v.d.direktora JKP „Vodovod“, ovaj posao se obavlja u sklopu velikih infrastrukturnih radova koje finansira Grad Sremska Mitrovica. Cilj je poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, čime se podiže kvalitet života u ovom delu grada. Kako je planirano, završetak radova se očekuje do jula meseca ove godine.

