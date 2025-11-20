  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici

20. novembar 2025. godine

Crveni krst Sremska Mitrovica i Institut za transfuziju Vojvodine u četvrtak, 27. novembra, organizuju Gradsku akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija će se održati u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, Ulica Arsenija Čarnojevića 17, u periodu od 8:30 do 13:00 časova.

