Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici

Crveni krst Sremska Mitrovica i Institut za transfuziju Vojvodine u četvrtak, 27. novembra, organizuju Gradsku akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija će se održati u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, Ulica Arsenija Čarnojevića 17, u periodu od 8:30 do 13:00 časova.

