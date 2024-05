LOKALNI IZBORI 2024: Nedimović sa saradnicima posetio Staru Bingulu

U Staroj Binguli, najmanjem mitrovačkom selu, počela je izborna kampanja liste “Aleksandar Vučić – Sremska Mitrovica sutra”.

Kandidat za gradonačelnika Sremske Mitrovice iz redova koalicije okupljene oko lokalnog SNS, Branislav Nedimović, osvrnuo se tom prilikom na program koji koalicija nudi, istakavši da je njen osnovni cilj osluškivanje potreba svakog građanina pojedinačno.

– Kampanja naše izborne liste “Aleksandar Vučić – Sremska Mitrovica sutra” započinje u selu Stara Bingula, najmanjem mestu našeg grada, koje je dugo bilo zapostavljeno, koje slabo ko obilazi i za koje slabo ko zna, bilo da je reč o običnom narodu ili političkim organizacijama. Naša poruka je da ćemo doći do svakog čoveka, posetiti svako mesto i biti prisutni sa ljudima, jer sa njima sve počinje i sve se završava. Moram da napomenem jednu ozbiljnu stvar, važnu za Staru Bingulu, a to je da ovo selo nakon pola veka dobija pijaću vodu i to će se brzo realizovati. Stara Bingula postaje izuzetno atraktivno mesto sa aspekta turizma, a na lokalnim vlastima, ko god to bio, jeste da obezbede da ovakva mesta mogu nesmetano da se razvijaju – istakao je Nedimović, između ostalog, predstavivši i izbornu listu na čijem je čelu.

-Na našoj listi nalazi se 31 žena, tu je 30 visokoobrazovanih ljudi, od čega četiri lekara specijaliste, šest diplomiranih pravnika, mnoštvo ljudi drugih profila, kao i poljoprivrednika i radnika. Lista je svestrana, široka, sa novim ljudima. Naša ideja je da stvari menjamo na bolje, da se uhvatimo u koštac sa problemima i uzmemo vruć krompir u svoje ruke. Nije nikakav problem raditi i dokazali smo više puta da i sa najtežim izazovima možemo da izađemo na kraj – zaključuje.

