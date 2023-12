Fantastična pobeda odbojkašica Srema nad Ubom na kraju prvog dela sezone

SREM : UB 3:2 (23:25, 23:25, 25:23, 25:19, 15:9) 111:101

Ponedeljak, 18. decembar 2023. Mitrovačka gimnazija-Sremska Mitrovica; Gledalaca: 100;

sudije: Balandžic Aleksandra – Subašic Mirko

Ekipa Srema je već nekoliko kola u stalnom usponu forme posle pobeda nad Partizanom, Radničkim, Inđijom i Spartakom i tesnog poraza protiv najbolje ekipe Superlige TENT-a pružila je svoj najbolji meč.

Sremice su u odloženom i ujedno poslednjem meču 11. kola Banka Poštanska štedionica Superlige za odbojkašice, spektakularno savladale favorita ekipu Uba. Srem je meč dobio posle velike borbe i preokreta, na domaćem terenu Mitrovačke gimnazije, rezultatom 3:2 (23:25, 23:25, 25:23, 25:19, 15:9), nakon puna dva časa igre. Još jednom su Sremice pokazale da su tim koja se ne šali. Ekipa iz Sremske Mitrovice koja je, pokazalo se, pronašla idealan spoj mladosti i iskustva u svojim redovima, zasigurno može poneti epitet najprijatnijeg iznenađenja prvog dela superligaške sezone. Na pola pređenog puta doplej-ofa, Srem se nalazi na deobi 5. mesta sa ekipom Uba, koju je upravo porazila u meču koji će se pamtiti.

U prva dva seta, koja su završena identičnim rezultatom, 25:23 za Ubljanke, gošće su diktirale tempo, ali su domaće odbojkašice pronalazile načina da dođu do neizvesne završnice. Anica Kutlešić i Aleksandra Cvetićanin su predvodile gostujući tim u ovom periodu igre, uz ne malu pomoć Anđelke Novosel i Matee Petrović.

U drugom setu, domaća ekipa je zaostajala čak osampoena na semaforu (12:20), ali je sjajni dizač Sremica, Mila Đorđević, poenima iz “druge lopte”, koji su već njena specijalnost, ali i uz jedan uspešan blok, dovela svoj tim do izjednačenjana 21:21. Ipak, Anica Kutlešić je u tom trenutku, uspešnim blokom i as-servisom, ponovo “odlepila” Ubljanke na dva poena razlike, što je bilo dovoljno da se set privede kraju i duplira vođstvo. U trećem setu ekipe su se smenjivale u vođstvu do polovine ovog dela igre, kada su Sremice uspele da ostvare prednost od tri poena (16:13), koju su uspešno održavale do završnice.

Dunja Grabić je poenterski predvodila domaće sa 7 poena, Mila Đorđević je uz organizaciju igrepri dodala dva bloka i poen iz napada, a Milica Živanović je odservirala dva asa u setu koji je minimalnom razlikom (25:23) sada otišao na stranu Srema, za smanjenje rezultata na 2:1.

Četvrti set je dosta ličio na prethodni, a ovog puta su Anastasija Ivković i Milica Milunović bile te koje su predvodile domaću ekipu od egala na 13:13 do čak 6 poena prednosti (21:15). I tada je bilojasno da će publika u Mitrovačkoj gimnaziji imati potpun ugođaj da gleda sjajnu odbojku u pet

setova. Na kraju, rezultat 25:19 za izjednačenje na 2:2 na pravi način odslikao je odnos snaga na terenu.

Prvih šest poena u taj-breku osvojile su Sremice, četiri za sebe i dva za Ubljanke, servis-greškama. Poenima Anice Kutlešić Ub stiže do poravnanja na 5:5, a zatim Dunja Grabić sa tri poena iz napada i Milica Milunović sa jednim vode domaći tim na 9:5. Raspoložena Anica Kutlešić pokušala je još jednom da vrati svoju ekipu na kolosek, ali Milica Živanović i Dunja Grabić sa podva uspešna poena iz napada to nisu dozvolile. Na kraju, 15:9 posle nekoliko sjajnih napada Dunje Grabić u petom setu za veliko i zasluženo slavlje tima iz Sremske Mitrovice. Sjajna utakmica Mile Đorđević i Dunje Grabić koja sve više pokazuje svoj raskošni talenat.

-Ovo je inače prva utakmica koju smo igrale u pet setova i drago mi je što je ekipa pokazala istrajnost i karakter u jednom jako bitnom i teškom meču za nas. Rezultatski, ovaj duel je bio bitani za ekipu Uba i za nas i posebno mi je drago što smo uspele da ostvarimo pobedu posle zaostatka u prva dva seta, kada nismo mogle do dođemo do naše prepoznatljive igre na terenu. Mislim da je najviše falilo dobrih servisa. Devojke sa klupe su ušle i odradile dobar posao, pogotovo Dunja Grabić, koja je stvarno u završnicama bila neko na koga sam ja lično mogla da se oslonim što se tiče poenterskog učinka. Odigrale smo utakmicu na jednom korektnom nivou, možda ovoi nije bilo naše najbolje izdanje, ali me raduje pobeda i što je ekipa zaista pokazala karakter – izjavilaje Mila Đorđević, dizač Srema.

Najefikasnija na meču bila je Dunja Grabić sa 19 postignutih poena, a pratile su je u ekipi Srema Aleksandra Đorđević sa 16 (i čak 5 blokova), Anastasija Ivković sa 13, Milica Milunović sa 12 i Milica Živanović sa 11. U gostujućem timu, Anet Alfonso postigla je 14, a Cvetićanin i Kutlešić su dodale po 11 poena.

Pre zimske pauze odigraće se još jedno kolo u Banka Poštanska štedionica Superligi, sledećeg vikenda, kada Srem dočekuje Omladinac, a Ub putuje u Klek.

GŽOK Srem: Mihajlović Ana, Grabić Dunja, Ivković Anastasija, Đorđević Aleksandra, Stevanović Dragana, Egić Isidora, Stanković Dunja (l), Milunović Milica, Drašković Minja, Đorđević Katarina (l), Đorđević Mila, Živanović Milica. Trener Kapric Nikola, pomoćni trener Petrović Rajko.

ŽOK Ub: Zarić Nikolina, Petrović Matea, Cvetičanin Aleksandra, Marjanović Nevena, Novosel

Anđelka, Perović Rada, Lukić Katarina, Petranović Simona, Tadić Aleksandra, Alfoso Benitez Anet, Kutlešić Anica. Trener Marijana Boričić.

