Berba grožđa u Stejanovcima i ove godine obavljena “na mobu”

Stejanovci su jedino rumsko selo poznato po vinovoj lozi, a Vladimir Ninković iz ovog sela ima zasade na površini koliko i ostali stejanovački vinogradari zajedno. Protekle nedelje završio je posao u vinogradu berbom sorte Probus za koju kaže da mu je najdraža. Inače na oko tri jutra pod vinogradima ima ukupno 5.000 čokoti pomenute sorte, talijanskog rizling i Hamburg.

-Prošle nedelje Probusom je završena berba za ovu godinu. On se poslednji bere, jer je to kasnija sorta grožđa, inače jako zahvalna. Grožđe sorte Probus je čvrsto i otporno, manje ga napadajau ose i pčele u odnosu na druge sorte, grozdovi su krupni, tek nešto sitnjii od vranca. Zato je najlepše sezonu završiti berbom ove sorte, jer lično najviše volim to grožđe, kaže Vladimir Ninković, vinogradar iz Stejanovaca.

Prinos najslađeg Probusa još nije punog kapaciteta u Ninkovićevom vinogradu koji je star tri godine i koji će svoj pun rod dati tek za koju godinu. Pažljivo je, u želji da se vinograd pravilno razvije “pustio” da rodi negde između 30 i 40 odsto. Brao je grožđe na tri loze, a za koju godinu pustiće na pun rod pet do šest loza. Tada će Probus dati svoj pun kapacitet.

-I kod ovako mladog vinograda ja sam prezadovoljan, posebno svojom najdražom i najslađom sortom. Godina je bila solidna, prosečnog roda, ali ekstra kvaliteta, što mi je daleko važnije. Кonkretno na Probusu slast je od 22 do 23 što je prvi korak ka ekstra kvalitetnom vinu, da ne kažem vrhunskom. Već sam natočio jedno bure i probao prvo mlado vino. Mogu reći da je odlično, dodaje Vladimir Ninković.

Vinograde je, kaže, prskao osam puta, jer tako su zahtevale vremenske prilike i letnje oluje. Poslednji put je tretirao zasade 3. avgusta, tako da je ispoštovana karenca, a i plod se redovno daje na analizu, tako da tvrdi da je grožđe, pored toga što je slatko, i zdravstveno bezbedno. Sada u podrumu sledi kvečanje ili muljanje, a onda i sve ostalo po propisima – stavljanje enzima, kvasaca i svega ostalog neophodnog u procesu dobijanja kvalitetnog vina. Trenutna su očekivanja da će u podrumu Vladimira Ninkovića biti od 4.000 do 5.000 litara vina, a kada vinograd bude u punom rodu i do 6.000 litara.

A ono što vino čini ove godine slađim je i to, kako kaže Vladimir, što su u vinogradu većinom radile žene, a berba je uglavnom odrađena na mobu. I još jedna važna stvar za ovog čoveka je ta da se vinogradarstvom bavi iz ljubavi i porodične tradicije, mnogo više nego radi zarade.

-To mi je usput, ne živim samo od ovoga, ali vinogradi su tradicija i za naš kraj se zna da je prilično pogodan. Pravo je zadovoljstvo raditi iz ljubavi i tradicije, dok se egzistencija ostvaruje i na drugim poljima. Možda je baš zato vino dobro, jer se ne opretećujem toliko zaradom koliko uživanjem. Još kada se berba radi na mobu, koje eto u našem selu još ima, onda je zadovoljstvo još veće. Za svakog bude po nešto, niko ne ode kući praznih ruku, a kada se radi na mobu, onda je atmosfera u vinogradu odlična i berba

se završi lepim veseljem, dodaje Vladimir Ninković.

Vinograd traži slugu, to je istina, ali isto toliko daje i zadovoljstva, kaže Vladimir Ninković. Zato od ove proizvodnje ne odustaje, već na proleće planira da zasadi još jedno jutro Hamburga i rizlinga. Vino lako rasproda, mahom na kućnom pragu i u pojedinim restoranima, a neke količine završe i kod prijatelja, kao i za kućnom trpezom. Кako kaže, uživaju svi i proizvođači i oni koji na kraju koriste krajnji proizvod iz stejanovačkih vinograda.

