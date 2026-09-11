IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Moderna porodica
Autor: Helga Flatland
Roman „Moderna porodica“ norveške književnice Helge Fatland, istražuje složene odnose između roditelja i dece, braće i sestara, partnera, supružnika. Autorka piše o onome o čemu porodice često ne govore, o prećutanim zamerkama, pogrešnim pretpostavkama, usamljenosti, nemogućnosti da zaista čujemo one koje volimo. Roman otkriva koliko malo ponekad poznajemo ljude koji su nam najbliži, o porodici kao mestu ljubavi, ali i nerazumevanja; o prošlosti koju svako pamti drugačije i o potrebi da, kada se stari svet promeni, pronađemo način da iznova razumemo sebe i druge.
Helga Flatland je napisala emotivan i psihološki precizan, istinit roman jer svaka porodica ima svoje priče, svoje tišine i svoje istine – samo što nisu sve izgovorene naglas.
Aleksandra Topić, bibliotekarka