Sećanje na Zmaja od Noćaja ne bledi

Salaš Noćajski je protekle subote još jednom odao počast vojvodi Stojanu Čupiću – Zmaju od Noćaja, jednom od najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka. U porti Hrama Svetog velikomučenika Georgija održan je 34. Sabor u njegovu slavu i čast, čime je nastavljena tradicija duga gotovo tri i po decenije.

Sabor posvećen Zmaju od Noćaja jedna je od retkih manifestacija sa tako dugom tradicijom na području Severne Mačve. Za meštane Salaša Noćajskog on ima posebno mesto, ne samo zbog ličnosti kojoj je posvećen, već i zbog činjenice da je reč o jedinoj tradicionalnoj manifestaciji koja se održava u selu. Već skoro tri i po decenije na ovaj način neguje se sećanje na vojvodu Stojana Čupića i njegovo mesto u istoriji ovog kraja.

Domaćini ovogodišnjeg Sabora bili su Mesna zajednica i Crkvena opština Salaš Noćajski, uz pokroviteljstvo Grada Sremska Mitrovica. Sabor je, kao i prethodnih godina, počeo parastosom vojvodi Stojanu Čupiću i junacima Prvog srpskog ustanka, koji je u Hramu Svetog velikomučenika Georgija služio sveštenik Nemanja Živković, uz sasluženje sveštenstva Mačvanskog namesništva.

Nakon parastosa usledile su tradicionalne viteške igre za titulu „Malog vojvode“, namenjene učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole. U kvalifikacijama je učestvovalo više od 20 đaka, dok je osmoro najuspešnijih izborilo plasman u završni deo takmičenja. Svoju snagu i spretnost odmeravali su u četiri discipline: bacanju kamena s ramena, skoku udalj, nadvlačenju na brvnu i nadvlačenju konopca. Najviše uspeha imao je Milo Urošević, koji je poneo titulu „Malog vojvode“. Drugo mesto osvojio je Filip Petrović, a treće Mihajlo Ljeskovac.

Sabor je svečano otvorio desetogodišnji Konstantin Dostanić, učenik trećeg razreda OŠ „Boko Palkovljević Pinki“ koji obavlja važnu funkciju malog gradonačelnika Sremske Mitrovice, a nakon toga priređen je prigodan kulturno-umetnički program, tradicionalno nazvan „Mačvansko prelo“.

Svoj doprinos programu dali su učenici Osnovne škole „Dobrosav Radosavljević Narod“ iz Salaša Noćajskog, koji su sa svojim učiteljicama pripremili nekoliko prigodnih tačaka. Nastupili su i Etno-grupa „Oganj“ iz Mačvanske Mitrovice, Kulturno-umetničko društvo „Aleksandar Dostanić“ iz Glušaca, kao i nekoliko solista.

Dragoslav Čupić, predsednik Organizacionog odbora Sabora, istakao je da je za meštane Salaša Noćajskog važno što tradicija posvećena Zmaju od Noćaja traje već gotovo tri i po decenije, ali i da njeno očuvanje nosi posebnu odgovornost prema generacijama koje dolaze.

–Za nas je velika čast, ali i obaveza, da čuvamo sećanje na vojvodu Stojana Čupića, čoveka koji je ostavio dubok trag u istoriji srpskog naroda, a posebno ovog kraja. Salaščani su oduvek bili ponosni na Zmaja od Noćaja, na njegovu hrabrost i borbu za slobodu, i zato nam je važno da se njegovo ime ne zaboravi. Ove godine okupili smo se 34. put i želimo da ovu tradiciju nastave i generacije koje dolaze. Posebno nam je važno da naši najmlađi znaju ko je bio Stojan Čupić, šta je učinio i zašto njegovo ime zaslužuje da se pamti. Dok god budemo to prenosili sa generacije na generaciju, ispunjavaćemo i osnovni cilj zbog kojeg je Sabor nastao – rekao je Čupić.

Svoj doprinos ovogodišnjem Saboru dalo je i nedavno osnovano Udruženje žena „Zmajeva matica“ iz Salaša Noćajskog. Na nekoliko tezgi predstavile su ono što su same pripremile, pa su se u ponudi našli slatki i slani specijaliteti, med i pčelinji proizvodi, ručno izrađene sveće i drugi predmeti nastali njihovim radom.

Ime „Zmajeva matica“ nije odabrano slučajno, već predstavlja još jednu vezu sa vojvodom Stojanom Čupićem, po kojem je udruženje i nazvano. Iako je osnovano pre samo nekoliko meseci, već okuplja više od 30 Salaščanki, a o dosadašnjem radu i planovima govorila je predsednica Danijela Čupić.

–Počele smo polako, ali se sve razvija mnogo brže nego što sam očekivala. Okupile smo žene različitih godina i zanimanja, koje su veoma angažovane i spremne da svojim idejama i radom doprinesu onome što zajedno stvaramo. Mnogo nam znači podrška njihovih porodica, ali i Mesne zajednice, koja nam je ustupila prostor. Kroz nekoliko akcija počele smo da ga uređujemo i taj posao još traje, a već smo oformile dve postavke, gradsku sobu i sobu u etno-stilu. Planova za naredni period imamo mnogo. Želimo da organizujemo sadržaje namenjene kako najmlađim stanovnicima Salaša Noćajskog, tako i starijima, da pokrećemo nove akcije i na taj način damo svoj doprinos životu sela – rekla je Čupić.

D. Tufegdžić

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