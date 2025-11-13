Info dan o energetskoj efikasnosti

U okviru realizacije programa energetske efikasnosti i programa „Čista energija-SURCE“, Opština Šid organizuje Info dan za građane i privredne subjekte, koji će biti održan 17. novembra u sali Skupštine opštine Šid, sa početkom u 10 časova. Tom prilikom biće održano nekoliko prezentacija programa „Čista energija – SURCE“, nakon čega će građani moći da dobiju sve potrebne informacije o:
• Uslovima, načinu prijavljivanja na javni poziv kao i dostupnim merama energetske sanacije (zamena stolarije, izolacija, kotlovi, solarni paneli itd.);
• Visini, načinu dobijanja bespovratnih sredstava i neophodnoj dokumentaciji;
• Informacije korisne za prijavu i realizaciju subvencija sa privrednim subjektima, kao i žalbeni mehanizam.
Predstavnici opštine Šid, energetski menadžer opštine Šid, kao i članovi Komisije za sprovođenje programa energetske efikasnosti biće prisutni kako bi odgovorili na pitanja građana, privrednika i svih zainteresovanih za prijavljivanje u programu subvencija, te kako bi pomogli u razumevanju procedura prijave.
Ukupna sredstva opštine Šid i Ministarstva rudarstva i energetike za realizaciju u 2025.godini iznose 6,4 miliona dinara.
Podsećamo da je opština Šid do 2025. godine, sa Ministarstvom rudarstva i energetike subvencionisala preko 150 domaćinstava kroz projekat „SURCE“.
Pozivamo sve zainteresovane građane i privredne subjekte da prisustvuju ovom događaju i dobiju detaljnije informacije o mogućnostima za unapređenje enegrgetske efikasnosti svojih domaćinstava.
Iskoristite subvencije države za energetsku efikasnost, utoplite svoje domove i sačuvajte kućni budžet!